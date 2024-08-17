Больницу временно будет возглавлять руководитель отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин.

У детской больницы "Охматдет" появился новый исполняющий обязанности генерального директора. Им стал руководитель отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Александр Урин. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что "Охматдет" является крупнейшей детской больницей в Украине, где лечат детей с самыми сложными заболеваниями.

"На этом этапе для меня было очень важно временно доверить руководство больницы человеку, который знает "Охматдет", любит "Охматдет", болеет за "Охматдет" и работает ради того, чтобы больница становилась еще мощнее", - написал Ляшко. Видео дня

По его словам, с учетом советов врачей он принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора больницы на Александра Урина.

"Убедился, что коллектив больницы ему доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся. Благодарен каждому, кто откликнулся и готов активно работать, чтобы наша медицинская система развивалась", - резюмировал министр.

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Гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира отстранили от работы. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он пояснил, что Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

Ранее директор Жовнир заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" отказывается перечислить больнице 378 миллионов гривен, собранных после ракетной атаки РФ медучреждения в июле этого года.

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