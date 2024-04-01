В 2023 году Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины.

Сообщено о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая призывала убивать украинских детей. Об этом информирует Служба безопасности Украины.

Отмечается, что задокументированы новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая призывала к геноциду украинцев.

"Фигурантка возглавляет международный рупор Кремля - телеканал "RT" и входит в медийный пул Путина", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что среди новых задокументированных преступлений есть публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года. Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов, она регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном Telegram-канале и в эфирах российских телеканалов.

Следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности", - добавили в сообщении.

В СБУ напомнили, что в марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что российская пропагандистка призывала "добить" жителей Западной Украины. По данным следствия, подозреваемая в телевизионном общественно-политическом шоу с участием, так называемых политических экспертов, во время выступления 23 декабря 2023 года публично призвала к физическому уничтожению патриотически настроенной части украинского народа - жителей западных регионов Украины.

Другие призывы Симоньян к убийству людей

Как сообщал УНИАН, в конце 2023 года Маргарита Симоньян призвала осуществить термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя спутники и оставить мир без средств связи.

Жители Сибири восприняли предложение пропагандистки "как глубокое оскорбление" и потребовали извинений. В Кремле "открестились" от Симоньян, заявив, что ее заявления не отражают официальную позицию властей.

Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев написал на Маргариту Симоньян заявления в Следственный комитет и Министерство внутренних дел. Правоохранительные органы России не обнаружили нарушений законодательства РФ в заявлении пропагандистки Маргариты Симоньян, которая предлагала устроить ядерный взрыв над Сибирью.

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