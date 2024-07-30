В августе военнообязанным украинцам начнут начислять штрафы за нарушение правил военного учета.

16 июля 2024 года истек срок, когда военнообязанные граждане могли обновить данные в ТЦК. Тем, кто проигнорировал это требование, могут начислять штрафы с 1 августа. Узнайте, кого и на какую сумму могут оштрафовать за нарушение правил мобилизации.

Каким будет штраф за не обновление данных в ТЦК

Штраф за необновление данных начисляется в течение года, но не позднее трех месяцев со дня обнаружения правонарушения. Для граждан размер штрафа во время военного положения составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Юридические лица заплатят от 34 тысяч до 59 тысяч гривен, если у них есть неучтенные работники.

Решение о том, накладывать ли штраф уклонистам от мобилизации, принимает начальник ТЦК. Узнать о начислении штрафа можно в приложении "Дія" или через почту по месту регистрации.

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Что будет если не выплатить штраф для уклонистов

Оплатить штраф нужно в течение 10 дней. Если этого не сделать, то сумма увеличится вдвое. Счета должника будут арестованы, чтобы принудительно оплатить задолженность. Если сумма всех штрафов составит 160 тысяч гривен и более, то у гражданина могут отобрать жилье и выставить на продажу, чтобы погасить долг.

Какие еще есть штрафы для военнообязанных

Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные должны уведомлять о важных изменениях в жизни органы, где они состоят на военном учете. К таким событиям относятся смена адреса или места работы, получение образование, заключение брака или развод, рождение детей.

Сведения о всех таких изменениях призывники должны сообщить лично в 7-дневный срок. Если они этого не сделают и в реестрах будет обнаружено несоответствие - мужчину оштрафуют. Имейте в виду: штрафы могут накладываться за различные виды нарушений и таким образом накапливаться.

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