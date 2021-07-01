На жилмассиве "Победа" один из водителей нашел на лобовом стекле пакетик с запиской

В Днепре стартовал новые челлендж для пострадавших от рук тиктокеров водителей. Неизвестные возвращают украденные колпачки для ниппелей.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Х * Днепр.

Многие украинские водители пострадали от популярного среди тиктокеров челленджа, в рамках которого скручивают колпачки с авто, а после их продают или обмениваются. В Днепре запустили противоположный челледж - возвращение колпачков к ниппелям.

На жилмассиве "Победа" один из водителей нашел на лобовом стекле пакетик с колпачками и запиской.

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"Добро победит. Судя по всему, господа школьники украли колпачки с колес вашего авто. Вы не грустите, я подарю вам новые, может не так хороши, как были, но что может быть лучше, чем подарок от души?", - говорится в послании.

Напомним, что совершенно недавно странный челлендж набирал обороты в социальных сетях - снять колпачок с ниппеля колеса машины и запилить видосик. Молодежь словно сумасшедшая бегала по городу и десятками выкручивает пластмассовые и резиновые трофеи.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее соцсеть TikTok заполонили видео, в которых подростков призывают к массовому суициду 3 марта 2021 года. Пользователи сети стали постить видео с надписями о том, что они присоединятся к волне самоубийств. Сама социальная сеть постаралась забанить распространителей призывов и удалить провокационные видео.

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Автор: Анастасия Горбачева