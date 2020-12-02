В Харьковской области не могут наказать 14-летнего школьника, который украл и разбил три машины. Причина этого – его возраст.

Читайте такжеВ Киеве бензовоз протаранил и протащил 50 метров грузовик: водитель не выжил (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Школьника задержали. Полицейским он объяснил: очень хотелось научиться ездить на машине», – говорится в сюжете.

Оказалось, что парень не впервые нарушает закон. Прошлым летом он обокрал сельский магазин, но ни за это, ни за нынешнюю кражу наказать его не могут, потому что маловат.

Школьник-угонщик: детали инцидента

Сообщалось, что парень за сутки похитил «УАЗ», «ВАЗ-2121» и Folkswagen Transporter.

Первым парень похитил «УАЗ», на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на «ВАЗ-21212», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Folkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом.

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Автор: УНИАН