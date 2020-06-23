Семья главы следователей в деле Шеремета владеет элитной землей на миллион долларов - СМИ (видео)

Речь идет о земельных участках в курортных Карпатах и под Киевом.

Родственники первого заместителя председателя Нацполиции и руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета Евгения Коваля владеют земельными участками и недвижимостью на более чем миллион долларов. При этом никаких официальных подтверждений сопоставимых с этой суммой заработков у них нет.

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Об этом говорится в расследовании журналистов проекта “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Речь идет о земельных участках в курортных Карпатах в Пилипце и селе Ричка, а также под Киевом – в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижней Дубечне и Новоселках.

Так, только в Карпатах у родственников Евгения Коваля имущества более чем на миллион долларов – более 5 с половиной гектаров в селе Речка и еще 2,4 гектара в Пилипце, где, вероятно, возводится база отдыха. Вся земля оформлена на отца полицейского чиновника – Александра Коваля.

Напоминается, что осенью журналисты “Слідства.Інфо” после назначения Коваля на руководящую должность в полиции рассказали об имуществе его отца в Карпатах. Тогда им удалось зафиксировать, что на участке в Пилипце ведется активное строительство и обустройство территории.

Но новом видео «Наших грошей» заметно, что в марте большинство домов были уже готовы. И если раньше по документам в эксплуатацию было введено 4 коттеджа, то сейчас добавилось еще 2 и СПА на 671 квадратный метр.

Также члены семьи Коваля являются собственниками участка площадью более гектара в Кийлове – живописной части вдоль Днепра, где стоимость сотки земли стартует с отметки в 26 тысяч гривень. Рядом в Процеве в их собственности еще 5 участков площадью 64 сотки (с минимальным ценником в 15 тысяч гривень за сотку).

В собственности мужа родной сестры первого заместителя председателя Нацполиции - 11 соток с новым коттеджем в Хотяновке. Также он, согласно реестру прав на недвижимость, значится владельцем более 7 гектаров в Новоселках, где стоимость сотки стартует от 30 тысяч гривень.

По информации журналистов, официальные доходы членов семьи полицейского в разы меньше, чем стоимость всех этих активов. Например, Екатерина Крет – сестра Коваля, которая ранее работала в налоговой Вышгорода, в представленной в 2019-м году декларации, отчиталась о 420 тысячах гривень годового дохода на двоих с мужем. Зато не указано многочисленное имущество, оформленное на нее и мужа. От каких-либо комментариев женщина отказалась.

Самого Евгения Коваля, в декларации которого из недвижимости только две квартиры в столице и два участка под Киевом, журналисты встретили во время посадки в элитный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Такое авто сейчас стоит около двух миллионов гривень. Эта машина отсутствует в декларации полицейского. Сам он заявил, что она является служебной.

Отмечается, что Евгений Коваль назначен на должность в сентябре 2019-го года. До этого три года возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацполиции, а его общий стаж работы в правоохранительных органах превышает 23 года.

Говорить с журналистами о происхождении активов семьи Коваль не захотел. После встречи с журналистами Bihus.Info Главное следственное управление Нацполиции открыло дело за вмешательство в его частную жизнь и правоохранительную деятельность.

Именно Коваль в декабре 2019 года презентовал на брифинге в МВД материалы расследования следственно-оперативной группы, которую он возглавлял, по делу убийства журналиста Павла Шеремета. В результате волонтеры Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко уже полгода находятся под арестом, а Яну Дугарь выпустили под домашний арест.

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