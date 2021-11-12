Правозащитники резко раскритиковали президентский законопроект о Службе безопасности.

Службу безопасности Украины хотят превратить в украинскую Федеральную службу безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали на пресс-конференции правозащитники и представители интернет-провайдеров.

В частности, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров отметил, что законопроект №3196-Д о Службе безопасности по сути предлагает предоставить СБУ неограниченные полномочия в части доступа к частной информации.

Захаров выразил удивление, что законопроект поддерживают западные союзники Украины, в том числе Соединенные Штаты.

"Этот законопроект не имеет права на существование. Он означает делегитимизацию прав человека, правозащитную деятельность. Самый большой его недостаток – значительное расширение полномочий СБУ. В первую очередь это касается контрразведки. Она будет выведена из-под действия закона об оперативно-розыскной деятельности, СБУ получит неслыханные полномочия, которыми будет пользоваться по своему усмотрению. Обжаловать действия спецслужбы в суде будет практически невозможно, в частности, в результате тайного характера контрразведывательных мер. А основания для таких мер этот законопроект дает безграничные", – сказал Захаров.

Читайте такжеЗеленский: СБУ не будет "кошмарить" бизнесОн пояснил, что по этому законопроекту суд предоставляет разрешение на контрразведывательные мероприятия безотлагательно в течение 6 часов, и отказать в предоставлении такого разрешения судья может только при нарушении территориальной подсудности этих мер, то есть почти никогда. Также он добавил, что, несмотря на обещания, СБУ не откажется от контроля за экономической деятельностью: расследование коррупционных и экономических преступлений предусматривается в рамках контрразведывательной деятельности.

"В этом законопроекте столько недостатков, что исправить их невозможно. Его нужно отбросить и готовить другой. Я хочу обратиться к народным депутатам – посмотрите на Россию, что с ней произошло, когда подполковник КГБ захватил власть, и что произошло со страной, когда кагебисты пришли к власти. Этим законопроектом вы подготовили основу для того, чтобы это было у нас?" – спросил Захаров.

В свою очередь исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко отметил, что законопроект имеет нечеткую, размытую терминологию, которая позволит злоупотреблять полномочиями Службе безопасности.

Исполнительный директор Украинского института по правам человека Евгений Нецветаев отметил, что ч. 5 ст. 13 этого законопроекта предусматривает такую ​​процедуру, как получение носителей информации у физических лиц с согласия этих лиц, или же по судебному решению, если законом это предусмотрено. Но на сегодняшний день в законодательстве отсутствует механизм и порядок получения такой информации, что приведет к злоупотреблениям в этой процедуре.

Член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Турьев обратил внимание на то, что этот законопроект дает неограниченные возможности Службе безопасности нарушать цифровую конфиденциальность человека. "Он устанавливает право СБУ цензурировать информацию в сети. Если сейчас интернет цензурирует СНБО своими решениями сомнительного юридического качества, то предлагается предоставить СБУ право вмешиваться в контент, что превратит Службу безопасности в украинский аналог российского Роскомнадзора.

Им операторов связи обяжут за свой счет установить оборудование СБУ, которое позволит спецслужбе без всякого известного провайдера собирать сведения, переписки, прослушивать телефоны пользователей. Также это оборудование будет вмешиваться в трафик. В любой момент работник СБУ сможет заблокировать тот или иной сайт, и даже заблокировать вам доступ к вашей странице в Facebook. "Такая система уже есть в российском ФСБ, и что-то подобное может быть в Украине", – убежден Турьев.

Мнение Турьева поддержал юрист Лаборатории цифровой безопасности Максим Дворовой. Он подчеркнул, что на первый взгляд заблокировать любой сайт можно будет только по решению суда, но если посмотреть на основания для такой блокировки, то мы увидим, что этот круг достаточно широк и нечеток, что дает возможности для злоупотреблений со стороны спецслужбы.

"Фактически СБУ получит доступ ко всем реестрам, всем государственным и частным базам данных, появится такой невероятный для злоупотреблений инструмент, как информационные запросы СБУ, на которые любой будет вынужден предоставлять любую информацию. И очень ограниченный перечень ситуаций, когда можно будет отказать СБУ, то есть, любая наша частная информация может оказаться в руках СБУ", – сказал Дворовой.

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский отметил, что данный законопроект существенно ограничивает право личности на защиту от уголовного преследования и слишком широко толкует основания, по которым СБУ может вмешиваться в частную и хозяйственную жизнь субъектов.

"По информационному запросу СБУ в рамках контрразведывательной деятельности вы будете вынуждены рассказать практически все, касается ли это частной жизни, деятельности политических партий и общественных организаций. Они получат бесконтрольный доступ ко всем операторам телекоммуникаций без санкции суда и без ведома самого оператора. Также вводится новый юридический термин "контрразведывательная деятельность вне оперативно-розыскных действий". Это будет означать, что прослушивание, обыски, слежки за вами могут установить без санкции суда, если в СБУ сочтут, что ваша деятельность угрожает безопасности страны", – отметил он.

При этом, по словам Яворского, угрозы трактуются очень широко – информационная, экономическая, дестабилизационная ситуация, дискредитация органов власти.

"То есть к вам могут применить весь набор уголовных мер, если в СБУ решат, что вы дискредитируете власть", – сказал Яворский, добавив, что в таком случае человек даже не сможет воспользоваться помощью адвоката, потому что де-юре его ни в чем не обвиняют. И еще человек будет лишен права даже сообщить о подобной ситуации, поскольку контрразведывательная деятельность засекречена, то есть сказать кому-то, что ко мне приходили из СБУ, человек не будет иметь права.

Подытоживая, он подчеркнул еще один нюанс – вводится такое понятие, как контрразведывательное собеседование, которое должны будут проходить все, кто претендует на административные должности с доступом к государственной тайне в государственных органах власти.

"То есть, если вы не пройдете это собеседование – вас просто уволят. При этом в законе нет ни одного критерия, по которому можно было бы определить требования к лицу, с которым это собеседование проводят, то есть под угрозу увольнения попадают все судьи на административных должностях, все прокуроры на админдолжностях, все ключевые руководители в НАБУ, в ГБР, т.е. все эти органы ставятся в зависимость от СБУ. И при этом СБУ избавляется от любого контроля за своей деятельностью", – заявил Яворский.

Напомним, 28 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д).

Автор: Инна Андалицкая