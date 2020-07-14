Украина не согласна с иранской версией катастрофы "Боинга" МАУ - Кулеба

Важным этапом выяснения обстоятельств трагедии должна стать расшифровка "черных ящиков", подчеркнул министр.

Киев сейчас не может согласиться с утверждением Ирана о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит иранскими военными в результате человеческой ошибки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из ракетной установки. Это не новость. Об этом мы все знали. Следующий важный этап - это расшифровка "черных ящиков", которая должна состояться на следующей неделе во Франции. В их считывании примут участие лучшие эксперты из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Но я сегодня хочу четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и нам нужны авторитетные, беспристрастные, максимально объективные ответы относительно того, что произошло", - подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что "по состоянию на сейчас Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки"

Напомним, по версии Тегерана, у комплекса ПВО, которым был сбит авиалайнер МАУ, были нарушены настройки. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

В докладе Организации гражданской авиации Ирана отмечается, что между комплексом ПВО и центром не произошел обмен данными. Оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а потом вторую.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

6 июля Иран пообещал отправить во Францию "черные ящики" самолета. Как ожидается, прибытие бортовых самописцев во Францию должен состояться 20 июля. Их проанализирует французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ.

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