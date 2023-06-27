21% опрошенных говорит, что сталкивались с критикой за свои политические предпочтения, 13% – из-за языка общения.

С жителями России не готовы взаимодействовать 90% украинцев, а с жителями Беларуси не готовы сотрудничать - 73%. Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

С россиянами, которые живут в Украине готовы взаимодействовать 49% и столько же не готовы. С жителями "ДНР" и "ЛНР" готовы взаимодействовать 30%, не готовы – 63%, с жителями Беларуси готовы сотрудничать 22%, не готовы – 73%. С жителями России не готовы взаимодействовать 90%, готовы – лишь 7%.

Большинство опрошенных (более 75%) не подвергались в Украине лично критике или неодобрению из-за своих политических предпочтений, языка общения, принадлежности к определенному региону, или религиозной принадлежности, из-за национальности.

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По данным "Рейтинга", 21% опрошенных отметили, что сталкивались с критикой в течение последнего года за свои политические предпочтения, а 13% – из-за языка общения, еще 11% - из-за региональной принадлежности. Только 8% подвергались критике из-за религиозной принадлежности, 6% - из-за национальности.

Как проводился опрос

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-11 июня 2023 года. Опрошено 1200 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). В опросе участвовали люди в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.8%

Отношение к России в Европе - детали

7 июня около 64% респондентов из 11 стран-членов ЕС, участвовавших в опросе, заявили, видящих в России конкурента (9%) или противника (55%) - в два раза больше, чем по результатам такого же опроса в 2021 году.

Такие данные привела The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного Европейским Советом по международным отношениям (ECFR) в нескольких странах.

При этом, доля людей, которые "резко негативно" относятся к России, сильно варьировалась в зависимости от страны: от 74% в Дании, 71% в Польше, 70% в Швеции, 67% в Нидерландах и 62% в Германии до 37% в Италии и всего 17% в Болгарии.

Около 39% венгров и 65% болгар видят в России союзника или нужного партнера.

Почти половина (48%) европейцев считает, что их страна должна иметь лишь "ограниченные" отношения с Россией, если война закончится мирным соглашением, например, путем торговли только в определенных отраслях.