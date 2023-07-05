Также он угрожал ребенку применением предмета, похожего на ружье.

В городе Ковель Волынской области взяли под ночной домашний арест священника римско-католической церкви, который связал скотчем шестиклассницу за то, что она рвала черешни на территории храма. Соответствующее решение принял Ковельский горрайонный суд.

В решении отмечается, что вечером 8 июня ученица 6-го класса ковельского лицея им. Елены Пчилки на территории костела Святой Анны рвала черешню. Из-за этого священник связал ее тело скотчем. Также указывается, что он угрожал применением предмета, внешне похожего на ружье.

Видео дня

Священник является настоятелем этого храма, он уроженец с. Плебановка Винницкой области, не женат, неработающий и ранее не судимый.

16 июня священнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы человека).

Судья принял решение о применении в отношении настоятеля храма меры пресечения в виде домашнего ареста с 18:00 до 08:00.

Другие новости о правонарушениях, совершенных священниками

Недавно послушника Почаевской лавры осудили до 5 лет лишения свободы за распространение в соцсетях пророссийской агитации.

Он распространял сообщения о поддержке захвата территорий Украины и глорификации российских военных, за победу которых просил молиться. Также призывал к поддержке оккупационной администрации государства-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: