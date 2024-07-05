Кабинет министров уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства по вопросам кино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его информации, временно обязанности главы агентства будет исполнять Юлия Шевчук.
Добавим, что Шевчук с 26 августа 2020 года занимала должность первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Марина Кудерчук на должности Госкино - что известно
В январе 2020 года Кабмин назначил нового главу Госкино - ею стала на тот момент 39-летняя Марина Кудерчук.
В ноябре прошлого года Общественный совет при Госкино призвал руководство Госкино уйти в отставку из-за "превышения своих полномочий".
А в начале этого года киносообщество направило письмо в Верховную Раду, Офис президента и Кабинет министров, в котором говорилось о недоверии к руководству Госкино.
В письме, обнародованном Украинской киноакадемией, кинематографисты отметили, что хотя украинское кино и нуждается в поддержке, но "годы некомпетентной и недобросовестной работы руководства Госкино убеждают нас, что выделенные средства будут использованы неэффективно и с многочисленными нарушениями".
В документе отмечалось, что председатель Госкино Марина Кудерчук своими действиями "разрушает систему государственного регулирования отрасли, дискредитирует должность государственного служащего, наносит вред украинскому обществу и имиджу Украины в мире".
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