Временно исполнение обязанностей председателя Госагентства возложено на Юлию Шевчук.

Кабинет министров уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства по вопросам кино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его информации, временно обязанности главы агентства будет исполнять Юлия Шевчук.

Добавим, что Шевчук с 26 августа 2020 года занимала должность первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Марина Кудерчук на должности Госкино - что известно

В январе 2020 года Кабмин назначил нового главу Госкино - ею стала на тот момент 39-летняя Марина Кудерчук.

В ноябре прошлого года Общественный совет при Госкино призвал руководство Госкино уйти в отставку из-за "превышения своих полномочий".

А в начале этого года киносообщество направило письмо в Верховную Раду, Офис президента и Кабинет министров, в котором говорилось о недоверии к руководству Госкино.

В письме, обнародованном Украинской киноакадемией, кинематографисты отметили, что хотя украинское кино и нуждается в поддержке, но "годы некомпетентной и недобросовестной работы руководства Госкино убеждают нас, что выделенные средства будут использованы неэффективно и с многочисленными нарушениями".

В документе отмечалось, что председатель Госкино Марина Кудерчук своими действиями "разрушает систему государственного регулирования отрасли, дискредитирует должность государственного служащего, наносит вред украинскому обществу и имиджу Украины в мире".

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