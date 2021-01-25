Киберспециалисты СБУ отмечают, что активизация пророссийских агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами".

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заявили о разоблачении и пресечении деструктивной деятельности управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, действовавших на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задокументировано, что по заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, разжиганию межнациональной розни.

Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации Донецкой и Луганской областей, призывал к физическому уничтожению мифических «украинских фашистов» и продвигал идеи «русского мира». В ходе обыска по месту жительства интернет-агитатора изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

В Херсонской области правоохранители разоблачили в распространении деструктивного контента жителя города Олешки. По данным следователей, мужчина в одной из запрещенных соцсетей распространял антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины, а также призывал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

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Агитатор из города Берегово на Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

В Полтавской области киберспециалисты СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменениям границ территории Украины. Жительница города Горишние Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинской направленности, которые охватывали аудиторию более 100 тысяч пользователей.

Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушению общественного порядка.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили им о подозрениях. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Константин Гончаров