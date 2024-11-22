Убийство военнопленных - тяжкое международное преступление, подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Оккупанты, вероятно, расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что в социальных сетях распространяется соответствующая информация. Прокуратура Донецкой области начала расследование очередного военного преступления россиян.

Лубинец отметил, что согласно данным Офиса генпрокурора, 2 октября 2024 года во время штурма позиций ВСУ вблизи Угледара оккупанты взяли в плен пятерых безоружных украинских военных. Одного из них, вероятно, расстреляли в лесополосе, остальных четырех - под прицелом автоматов вывели на дорогу и тоже расстреляли.

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Лубинец жестко отреагировал на информацию о возможном преступлении:

"Убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление! В который раз я, как омбудсмен Украины, направил письма в ООН и МККК насчет варварского преступления оккупантов".

Он сообщил, что по состоянию на сейчас прокуратура ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных. Большинство этих преступлений зафиксировано в 2024 году - 37 производств по расстрелу 109 человек.

В центре внимания расстрел украинских военных - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину время от времени в сети оккупанты выкладывают видео незаконных казней украинских бойцов, которые оказались в плену.

В частности, на днях стало известно, что россияне расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении. Согласно информации Офиса генпрокурора, оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли. Отмечалось, что проверяется информация об убийстве еще трех раненых защитников на украинской позиции.

Также уже известно о расстрелах украинских безоружных воинов в Курской области, где продолжается операция ВСУ. По словам Лубинца, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных.

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