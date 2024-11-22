Оккупанты, вероятно, расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что в социальных сетях распространяется соответствующая информация. Прокуратура Донецкой области начала расследование очередного военного преступления россиян.
Лубинец отметил, что согласно данным Офиса генпрокурора, 2 октября 2024 года во время штурма позиций ВСУ вблизи Угледара оккупанты взяли в плен пятерых безоружных украинских военных. Одного из них, вероятно, расстреляли в лесополосе, остальных четырех - под прицелом автоматов вывели на дорогу и тоже расстреляли.
Лубинец жестко отреагировал на информацию о возможном преступлении:
"Убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление! В который раз я, как омбудсмен Украины, направил письма в ООН и МККК насчет варварского преступления оккупантов".
Он сообщил, что по состоянию на сейчас прокуратура ведет расследование 53 уголовных производств, связанных с расстрелами 177 украинских военнопленных. Большинство этих преступлений зафиксировано в 2024 году - 37 производств по расстрелу 109 человек.
В центре внимания расстрел украинских военных - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину время от времени в сети оккупанты выкладывают видео незаконных казней украинских бойцов, которые оказались в плену.
В частности, на днях стало известно, что россияне расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении. Согласно информации Офиса генпрокурора, оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли. Отмечалось, что проверяется информация об убийстве еще трех раненых защитников на украинской позиции.
Также уже известно о расстрелах украинских безоружных воинов в Курской области, где продолжается операция ВСУ. По словам Лубинца, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных.