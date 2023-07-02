Депутаты в очередной раз изменили основания отсрочки от мобилизации.

Накануне народные избранники Украины дополнили статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где указано, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. В своем YouTube-канале адвокат Ростислав Кравец рассказал, что на сегодня этот документ еще не подписан президентом.

В этой 23 статье, говорит адвокат, в частности, речь идет о военнообязанных, имеющих родственников с инвалидностью: "имеющих жену или мужа из числа лиц с инвалидностью, то есть это I-III группы, и/или одного из своих родителей или родителей жены/мужа и или II группы".

Но нардепы, продолжил Кравец, дополнили указанный выше абзац с условиями для отсрочки словами: "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

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"Представим ситуацию, что нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. А если есть трудоспособные лица с инвалидностью? То есть одни лица с инвалидностью содержат других. Представим ситуацию, когда другое лицо-член семьи проживает за границей, на оккупированной территории или в России", - говорит адвокат.

Также, продолжил он, непонятно, как будут действовать, например, когда есть два брата, у которых кто-то из родителей - лицо с инвалидностью. По какому принципу будут выбирать, кого мобилизовать?

Рада расширила мобилизационный перечень

Напомним, 28 июня 2023 года Верховная Рада сузила круг лиц, которые смогут получить отсрочку от мобилизации. Изменения касаются мужчин и сыновей людей с инвалидностью первой и второй группы. Речь идет о поправке в законопроект №9342.

В чем смысл изменений, кого именно они будут касаться и какими будут негативные последствия такого шага, объяснял адвокат Роман Симутин.

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