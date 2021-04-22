Работа по новым правилам. Без внутреннего распорядка и графика отпусков

Кабмин одобрил и подал в Раду законопроект, которым вводятся очередные новые правила трудовых отношений. Они сводят на нет вмешательство государства во взаимоотношения работодателя и работника. Но кому они более выгодны?

Процесс внедрения новшеств в трудовое законодательство Украины не прекращается. На днях в Верховной Раде был зарегистрирован очередной законопроект (№5388), главная цель которого – дерегуляция сферы трудовых отношений. В планах - сократить госвмешательство до минимума.

"Это - важный законопроект, ликвидирующий чрезмерную бюрократизацию трудовых отношений, которая осталась еще со времен Советского Союза и не отвечает современным экономическим реалиям. Принятие закона позволит уменьшить нагрузку на бизнес и будет способствовать легализации труда наемных работников. Это актуально для любого работодателя", - отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

"Ликвидация бюрократии"

Законопроектом предлагается:

уменьшить количество обязательных кадровых документов;

изменить механизм участия профсоюзов при расторжении трудового договора;

осовременить вопросы материальной ответственности;

упростить процедуру заключения срочного трудового договора;

четко определить порядок предоставления работодателем информации об условиях трудового договора.

В документе выписаны 12 оснований, при наличии которых заключается срочный трудовой договор.

В Кабмине аргументируют свою "идею" тем, что работодатели тратят много денег и времени на правильное ведение документации, которая, зачастую, носит формальный характер. Если предложенный законопроект будет принят, оформление таких документов станет необязательным, на усмотрение работодателя.

Все правила КЗоТ о материальной ответственности работников будут изложены в новой редакции.

Установление пятидневной или шестидневной рабочей недели работодателю не нужно будет согласовывать с местным советом, все на его усмотрение.

Новшества подразумевают, что режим работы и ее продолжительность, вопросы предоставления отпусков (все особенности договариваются сторонами) будет достаточно зафиксировать в трудовом договоре. А вот срок заключения такого договора Кабмин предлагает ограничить до пяти лет. Если же по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, то действие договора считается продленным на неопределенный срок.

Аналогично договор продлевается, если он заключается с работником два и более раз, а перерыв между увольнением и приемом на работу составляет менее двух недель. Однако, если будет такая необходимость, стороны могут договориться о продлении трудовых отношений до завершения конкретной работы. Когда она будет выполнена в полном объеме, тогда трудовые отношения и будут прекращены.

И важный момент – исключается необходимость согласовывать разрыв или изменение трудовых отношений с представителями профсоюзов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесение изменений в трудовое законодательство связано с тем, что некоторые его статьи "не соответствуют современным реалиям, не несут в себе никаких полезных функций и являются обузой для бизнеса, работодателю приходится тратить значительное количество финансовых ресурсов и времени для обеспечения соблюдения требований законодательства".

Оценка юристов

Адвокат Владимир Фогель считает, что один из положительных моментов законопроекта - уменьшение количества обязательных кадровых документов. Это будет способствовать упрощению ведения бизнеса, а также стимулировать работодателей к легальному оформлению трудовых отношений. Как следствие, поможет лучше соблюдать законодательства о труде и улучшит защиту прав и интересов работников. Однако относительно отмены составления работодателем правил внутреннего трудового распорядка, графиков смен и отпусков, есть вопросы.

"Оформление этих документов станет необязательным, все - на усмотрение работодателя. Режим работы и ее продолжительность, вопросы предоставления отпусков будет достаточно зафиксировать по договоренности сторон в трудовом договоре, заключенном в письменной форме", - отмечает адвокат.

По его словам, все это следует четко указать и прокомментировать как в срочном договоре, так и в коллективном. Поскольку такие изменения несут ряд рисков. Во-первых, неизвестно, как новшества будут восприняты обществом и бизнесом. Во-вторых, какой будет судебная практика по применению норм права в подобных правоотношениях.

Адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова отмечает, что важным положительным изменением можно назвать обновление нормы, регулирующей общие принципы материальной ответственности работников. В частности, законопроектом устанавливается, что материальная ответственность работника наступает лишь при наличии его вины. А также при условии, что наличие прямого действительного ущерба и то, что этот вред причинен вследствие нарушения трудовых обязанностей, будут доказаны.

Кроме того, работник несет материальную ответственность только в пределах его среднемесячной заработной платы (исключения устанавливаются законом). Также предложен четкий порядок определения размера прямого действительного ущерба и его возмещения.

Положительным изменением Марина Семенова называет и то, что, согласно предложенным изменениям, привлечение сотрудников к работе в выходные дни допускается только в исключительных случаях, определяемых законодательством, трудовым/или коллективным договорами, и после информирования об этом профсоюза.

"Если предложенные законопроектом изменения будут приняты, то работнику при приеме на работу необходимо, в первую очередь, обращать внимание на условия трудового договора - и письменного, и коллективного, в том числе о материальной ответственности", - подчеркнула Семенова.

Младший юрист АО "Мисечко и Партнеры" Ирина Низькая также считает, что в законопроекте есть положительные моменты как для работодателей, так и для работников. Что касается последних: расширена обязанность работодателя по его информированию до начала работы, полностью изменена и выписана в новой редакции статья "Материальная ответственность работника".

А вот плюсы для работодателей состоят в том, что сокращен перечень категорий лиц, для которых не может устанавливаться испытание при приеме на работу. Речь идет о несовершеннолетних, беременных, особах с инвалидностью, а также в случае срочного трудового договора до 12 месяцев. Также уточнены моменты относительно продолжения действия срочного трудового договора.

"В целом, законопроект направлен на сокращение излишней бюрократии внутри предприятия, а также на упрощение и конкретизацию взаимоотношений между работодателем и работником", - подчеркнула эксперт.

Все правим и правим

"Трудовая" реформа, несмотря на многолетние усилия властей, давно перезрела. Украина продолжает жить по Кодексу законов о труде от "совкового" 1971 года. Многочисленные изменения в него и огромное количество подзаконных актов только затрудняют трудовые отношения. Это провоцирует массу претензий со стороны работников и их представителей - профсоюзов, а также потенциальных инвесторов и работодателей.

Для урегулирования проблем был разработан проект Трудового кодекса, который подали в Раду еще в 2014 году. В 2015 году его приняли в первом чтении и… отправили на доработку. А завершили "дорабатывать" документ только в мае 2017 года. После этого у парламента долго не доходили до него руки. Потом – выборы, новый созыв Верховной Рады и… нежелание нового состава возвращаться к старому Трудовому кодексу. Нынешний созыв решил подготовить свой вариант "трудовой" реформы.

В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Верховной Раде "неотложно" заменить старый советский Трудовой кодекс на новый. Был озвучен дедлайн - до 1 января 2020 года. Но никто не спешил. Вместо переписывания кодекса правительство занялось комплексной разработкой трудовых новшеств. Их было принято десятки, но руки до нового закона о труде снова не дошли. А ведь все сводилось к тому, чтобы сузить сферы неформальной занятости, в частности, существенно усилить ответственность за работу в "тени".

Новый законопроект о дерегуляции трудовых отношений - очередные изменения в Трудовой кодекс. Глобально проблемы на рынке труда в стране он не решает. Но в нем обрисованы основы "сотрудничества" работодателя и работника, о которых стоит знать прежде, чем с ними столкнешься в реальной жизни.

Нана Черная

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