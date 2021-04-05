Татьяна Бояринцева: Человек ко всему приспосабливается. Пандемия и карантин - не исключение
Татьяна Бояринцева: Человек ко всему приспосабливается. Пандемия и карантин - не исключение

Татьяна Бояринцева: Человек ко всему приспосабливается. Пандемия и карантин - не исключение

Ирина Петренко
12:36, 05 апреля 2021
7 мин. 47 Интервью

Сертифицированный гештальт-терапевт психологического центра ALTERA Татьяна Бояринцева рассказала УНИАН, почему не стоит бороться с чужим невежеством, доказывая необходимость ношения маски, как можно «спасти мир», спасая себя и что помогает справиться с чувством бессилия и тревоги во время карантина и постоянной неопределенности.

За этот год слышала много историй, как люди скандалят с окружающими, призывая тех носить защитные маски, сохранять дистанцию и т.д.Но те же маски и сегодня многие не носят. Нужно ли пытаться кого-то переубеждать?

Я против того, чтобы кого-то чему-то учить. Нужно заниматься собой, и тогда ваше поле начнет меняться. Меня искренне удивляют слова некоторых клиентов: «Все вокруг злые и агрессивные...». Где эти злые и агрессивные люди? Я таких в своем окружении не знаю.

Если вокруг вас все злые и агрессивные, что происходит с вами? Где ваша злость и агрессия?

А почему вы против замечаний о том же отсутствии маски?

Бессмысленная трата энергии. Я могу говорить только о том, что знаю, о своем опыте. Если другой человек заинтересуется, щедро поделюсь. Но точно не хочу тратить свою энергию, чтобы исправить чужое невежество.

На фоне пандемии и затянувшегося карантина, большинство наших читателей наверняка чувствуют усталость. Может ли эта усталость быть сигналом чего-то большего в контексте психического здоровья?

Для начала, каждому важно научиться различать свою усталость. Есть нормальная физическая усталость, возникающая после работы или спортзала. Но бывает, человек ничего не делал, а чувствует такую сильную усталость, словно силы его покинули. При такой усталости в первую очередь я анализирую, где блокирую энергию. Что пытаюсь сдерживать?

Специалист отмечает, что каждому человеку важно научиться понимать свою усталость, так как часто за ней могут скрываться более глубокие чувства / ua.depositphotos.com

Часто за такой усталостью скрываются более глубокие чувства. Это может быть фоновая тревога, страх, злость. Главное здесь - признать свои чувства и оставаться в контакте с собой и близкими. Это мой главный месседж.

Если страшно, то думайте, чего боитесь. Часто в период карантина и неопределенности, страх будто бы становится всеобъемлющим. Здесь важно «тестить» свою реальность.

Как?

Задаваться вопросами, почему страшно. Страшно за весь мир? Страшно заболеть? Страшно за семью? А дальше анализировать, что имеете, возвращая себя в свой сегодняшний день, в свою жизнь.

Стоит ли блокировать эмоции, чтобы защититься от переживаний?

Это неправильно. Наоборот, нужно осознавать эмоции, говорить с близкими. Например, при панических атаках человеку может казаться, что он один во всем мире. Но это ведь не так. Всегда найдется кто-то, чтобы поговорить.

Свои переживания и эмоции можно нести не только к близким, но обсуждать с коллегами. Даже если работаете дома на удаленке, люди, с которыми вы работали, никуда не делись. Разделяя свои переживания с ними, поддерживаете необходимую связь.

То есть, правильно задаваться вопросом: «Что могу сделать, чтобы уменьшить ущерб от пандемии для себя и семьи?»

Идти за своим интересом, интересоваться своим миром — это как раз о том, что я делаю для себя и для мира. Если направляю взгляд на себя, начинаю интересоваться своим здоровьем, тем самым повышаю себе иммунитет. Тем самым спасаю мир через себя.

Блокировать свои эмоции, чтобы защититься от переживаний, неправильно, уверена Татьяна Бояринцева / фото из личного архива героини

Но ведь, задаваясь таким вопросом, есть риск уйти в тревожность. Вспомнишь, что ни на что не влияешь, не можешь обеспечить семью вакциной. Где баланс?

Делать все то, что мы уже проговорили (признать свои чувства и сохранять контакты). Плюс напоминать себе, что определенности нет. Не было бы пандемии, с нами было бы что-то другое.

Важно учиться жить в этой неопределенности и хорошо себя чувствовать. Заниматься здесь и сейчас тем, чем можете. На самом деле, вера в то, что что-то определено в мире — это иллюзия. Мы привыкли на нее опираться. Мол, нам все понятно, мир всегда так действует. Но в мире нет определенности. Так было до пандемии и будет после.

При этом, нужно искать внутренние опоры в себе. Даже если потеряли работу, с вами остаются умения, знания, достижения и опыт. Ваш путь. Нужно подтягивать свой опыт к сегодняшнему возрасту и сегодняшнему состоянию. Напоминать себе, что у вас есть.

Достаточно ли делать это самостоятельно?

Да, можно самостоятельно разбираться в себе, искать внутренние опоры.

Но хорошо, когда есть специалист. После прошлогоднего весеннего локдауна у нас в центре увеличился поток клиентов. Радует, что в условиях пандемии люди меняют качество своей жизни.

Когда точно пора обратиться к специалисту, не полагаясь только на себя?

Во-первых, когда у вас состояние высокой тревожности, паники или даже панические атаки. Во-вторых, ощущение полного бессилия. Тогда рядом со специалистом нужно искать заблокированную энергию. Разбираться, что в себе подавляете, куда можно направить избыток энергии.

Состояния высокой тревожности и паники - сигнал того, что нужно обратиться к специалисту / фото ua.depositphotos.com

Чем компенсировать чувство несвободы из-за карантина?

Когда мы ограничены, часто появляются чувство тревоги, паники, бессилие. Эти чувства забирают у нас энергию. Однако можем привести эту энергию в движение и перенаправить на себя и личные интересы. Например, можно направить энергию на более здоровый образ жизни. Поменяйте питание, обеспечьте себе более качественный сон, режим дня. Стоит больше бывать на природе и дышать воздухом, чувствовать вкус жизни. Чтобы оставаться в контакте с телом, подключайте физические упражнения или занимайтесь делами по дому. Уборка — это тоже про контакт с телом. Важно чувствовать себя здесь и сейчас в реальности.

Когда год назад начался локдаун, все специалисты также советовали добавить в жизнь спорт, режим и т.д. По вашим наблюдениям, люди действительно следовали этим рекомендациям?

Мои клиенты точно много занимаются саморазвитием, и это не только про спорт. У многих появилось в жизни больше творчества, начали рисовать, писать, увлекаться музыкой, учиться игре на гитаре. Человек же ко всему приспосабливается. Либо мы становимся несчастными, дерганными, либо направляем энергию в интерес и творческое приспособление.

Это про желание хотя бы что-то контролировать?

Это о том, что я могу делать здесь и сейчас. Да, не могу глобально повлиять на мир. Но могу повлиять на мир внутри меня.

Как в реальности, где полно ужасных новостей, сохранять гармонию с собой? За последний год на фоне пандемии люди стали еще больше бесцельно сидеть в интернете.

Знаете, когда я год назад приехала к маме в Днепр, то первую неделю «залипла» в телевизор. Потом пришла в себя и просто его выключила. Моя рекомендация - заняться собой и опираться на близких людей. Спрашивайте чаще у близких: «Как ты?».  Говорите о том, как вы сами. Сохраняйте интерес к жизни и друг к другу. А также сведите к минимуму чтение новостей.

Чтобы сохранять гармонию даже когда вокруг полно ужасных новостей, Татьяна Бояринцева советует заняться собой и опираться на близких людей / фото из личного архива героини

Правда ли, что люди с нестабильной психикой сейчас должны быть особенно внимательны к себе, ведь весной тревожные расстройства обостряются? Плюс, пандемия - дополнительный раздражитель.

Да, конечно. Здесь каждому важно опираться на свой опыт, который уже пережили. Опыт, связанный с пандемией, у нас уже тоже есть. И вот к нему стоит возвращаться.

Запомните: определенности нет. Это иллюзия. «Тестите» свою реальность. Сохраняйте контакт с собой, с природой, с близкими людьми. И меньше новостей извне, вам не нужно много лишней информации.

Ирина Петренко

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Теги: карантинпсихологиякоронавирус
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