Татьяна Бояринцева: Человек ко всему приспосабливается. Пандемия и карантин - не исключение

Сертифицированный гештальт-терапевт психологического центра ALTERA Татьяна Бояринцева рассказала УНИАН, почему не стоит бороться с чужим невежеством, доказывая необходимость ношения маски, как можно «спасти мир», спасая себя и что помогает справиться с чувством бессилия и тревоги во время карантина и постоянной неопределенности.

За этот год слышала много историй, как люди скандалят с окружающими, призывая тех носить защитные маски, сохранять дистанцию и т.д.Но те же маски и сегодня многие не носят. Нужно ли пытаться кого-то переубеждать?

Я против того, чтобы кого-то чему-то учить. Нужно заниматься собой, и тогда ваше поле начнет меняться. Меня искренне удивляют слова некоторых клиентов: «Все вокруг злые и агрессивные...». Где эти злые и агрессивные люди? Я таких в своем окружении не знаю.

Если вокруг вас все злые и агрессивные, что происходит с вами? Где ваша злость и агрессия?

А почему вы против замечаний о том же отсутствии маски?

Бессмысленная трата энергии. Я могу говорить только о том, что знаю, о своем опыте. Если другой человек заинтересуется, щедро поделюсь. Но точно не хочу тратить свою энергию, чтобы исправить чужое невежество.

На фоне пандемии и затянувшегося карантина, большинство наших читателей наверняка чувствуют усталость. Может ли эта усталость быть сигналом чего-то большего в контексте психического здоровья?

Для начала, каждому важно научиться различать свою усталость. Есть нормальная физическая усталость, возникающая после работы или спортзала. Но бывает, человек ничего не делал, а чувствует такую сильную усталость, словно силы его покинули. При такой усталости в первую очередь я анализирую, где блокирую энергию. Что пытаюсь сдерживать?

Часто за такой усталостью скрываются более глубокие чувства. Это может быть фоновая тревога, страх, злость. Главное здесь - признать свои чувства и оставаться в контакте с собой и близкими. Это мой главный месседж.

Если страшно, то думайте, чего боитесь. Часто в период карантина и неопределенности, страх будто бы становится всеобъемлющим. Здесь важно «тестить» свою реальность.

Как?

Задаваться вопросами, почему страшно. Страшно за весь мир? Страшно заболеть? Страшно за семью? А дальше анализировать, что имеете, возвращая себя в свой сегодняшний день, в свою жизнь.

Стоит ли блокировать эмоции, чтобы защититься от переживаний?

Это неправильно. Наоборот, нужно осознавать эмоции, говорить с близкими. Например, при панических атаках человеку может казаться, что он один во всем мире. Но это ведь не так. Всегда найдется кто-то, чтобы поговорить.

Свои переживания и эмоции можно нести не только к близким, но обсуждать с коллегами. Даже если работаете дома на удаленке, люди, с которыми вы работали, никуда не делись. Разделяя свои переживания с ними, поддерживаете необходимую связь.

То есть, правильно задаваться вопросом: «Что могу сделать, чтобы уменьшить ущерб от пандемии для себя и семьи?»

Идти за своим интересом, интересоваться своим миром — это как раз о том, что я делаю для себя и для мира. Если направляю взгляд на себя, начинаю интересоваться своим здоровьем, тем самым повышаю себе иммунитет. Тем самым спасаю мир через себя.

Но ведь, задаваясь таким вопросом, есть риск уйти в тревожность. Вспомнишь, что ни на что не влияешь, не можешь обеспечить семью вакциной. Где баланс?

Делать все то, что мы уже проговорили (признать свои чувства и сохранять контакты). Плюс напоминать себе, что определенности нет. Не было бы пандемии, с нами было бы что-то другое.

Важно учиться жить в этой неопределенности и хорошо себя чувствовать. Заниматься здесь и сейчас тем, чем можете. На самом деле, вера в то, что что-то определено в мире — это иллюзия. Мы привыкли на нее опираться. Мол, нам все понятно, мир всегда так действует. Но в мире нет определенности. Так было до пандемии и будет после.

При этом, нужно искать внутренние опоры в себе. Даже если потеряли работу, с вами остаются умения, знания, достижения и опыт. Ваш путь. Нужно подтягивать свой опыт к сегодняшнему возрасту и сегодняшнему состоянию. Напоминать себе, что у вас есть.

Достаточно ли делать это самостоятельно?

Да, можно самостоятельно разбираться в себе, искать внутренние опоры.

Но хорошо, когда есть специалист. После прошлогоднего весеннего локдауна у нас в центре увеличился поток клиентов. Радует, что в условиях пандемии люди меняют качество своей жизни.

Когда точно пора обратиться к специалисту, не полагаясь только на себя?

Во-первых, когда у вас состояние высокой тревожности, паники или даже панические атаки. Во-вторых, ощущение полного бессилия. Тогда рядом со специалистом нужно искать заблокированную энергию. Разбираться, что в себе подавляете, куда можно направить избыток энергии.

Чем компенсировать чувство несвободы из-за карантина?

Когда мы ограничены, часто появляются чувство тревоги, паники, бессилие. Эти чувства забирают у нас энергию. Однако можем привести эту энергию в движение и перенаправить на себя и личные интересы. Например, можно направить энергию на более здоровый образ жизни. Поменяйте питание, обеспечьте себе более качественный сон, режим дня. Стоит больше бывать на природе и дышать воздухом, чувствовать вкус жизни. Чтобы оставаться в контакте с телом, подключайте физические упражнения или занимайтесь делами по дому. Уборка — это тоже про контакт с телом. Важно чувствовать себя здесь и сейчас в реальности.

Когда год назад начался локдаун, все специалисты также советовали добавить в жизнь спорт, режим и т.д. По вашим наблюдениям, люди действительно следовали этим рекомендациям?

Мои клиенты точно много занимаются саморазвитием, и это не только про спорт. У многих появилось в жизни больше творчества, начали рисовать, писать, увлекаться музыкой, учиться игре на гитаре. Человек же ко всему приспосабливается. Либо мы становимся несчастными, дерганными, либо направляем энергию в интерес и творческое приспособление.

Это про желание хотя бы что-то контролировать?

Это о том, что я могу делать здесь и сейчас. Да, не могу глобально повлиять на мир. Но могу повлиять на мир внутри меня.

Как в реальности, где полно ужасных новостей, сохранять гармонию с собой? За последний год на фоне пандемии люди стали еще больше бесцельно сидеть в интернете.

Знаете, когда я год назад приехала к маме в Днепр, то первую неделю «залипла» в телевизор. Потом пришла в себя и просто его выключила. Моя рекомендация - заняться собой и опираться на близких людей. Спрашивайте чаще у близких: «Как ты?». Говорите о том, как вы сами. Сохраняйте интерес к жизни и друг к другу. А также сведите к минимуму чтение новостей.

Правда ли, что люди с нестабильной психикой сейчас должны быть особенно внимательны к себе, ведь весной тревожные расстройства обостряются? Плюс, пандемия - дополнительный раздражитель.

Да, конечно. Здесь каждому важно опираться на свой опыт, который уже пережили. Опыт, связанный с пандемией, у нас уже тоже есть. И вот к нему стоит возвращаться.

Запомните: определенности нет. Это иллюзия. «Тестите» свою реальность. Сохраняйте контакт с собой, с природой, с близкими людьми. И меньше новостей извне, вам не нужно много лишней информации.

Ирина Петренко

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