Психолог Ирина Щербак: Напишите список того, чего вы хотели бы достичь в новом году и… поверьте в это

Психолог Ирина Щербак в интервью УНИАН рассказала, как избавиться от апатии перед Новым годом, как правильно ставить перед собой цели и найти мотивацию для их реализации, почему важно соблюдать семейные традиции и как после праздников вернуться в рабочий ритм.

2021 год был непростым для украинцев - пандемия COVID-19, вакцинация, безденежье, депрессия. Скажите, как избавиться от негативных эмоций перед Новым годом?

У всех нас есть то, что приносит удовольствие, а за спешкой мы часто об этом забываем. Нужно вспомнить, что приносит радость и повышает настроение, можно даже написать список и задать себе вопрос: "Что из этого списка я могу сделать для себя прямо сейчас?", и сделать это. Также поможет поднять настроение музыка. У каждого человека есть свой плейлист, который способен избавить его от апатии.

Многие люди привыкли к концу года подводить итоги. Действительно ли это нужно и как в целом это работает?

Я считаю, что это важно, прежде всего, для веры в себя. Что это значит? Очень часто мы обесцениваем то, что уже сделали, стремимся к тому, что еще не успели, и корим себя за это. Я часто даю клиентам вот такое упражнение: взять лист бумаги А4 и разделить на колонки, в первой написать "Я в декабре 2020 года", во второй - "Я в декабре 2021 года", и выписать все, что вы имели и чего достигли на момент каждой из дат.

Только заполнив эти две колонки, человек начинает видеть, столько всего он смог сделать и достичь за этот год, и может порадоваться за себя и похвалить. Ругать себя мы умеем очень хорошо, а вот хвалить важно уметь и делать это почаще. Тогда появляются силы идти дальше.

А что делать тем, кто переживает, что что-то не успел сделать за этот год?

Я рекомендую выписать в список все, что, как вам кажется, вы хотели сделать. Посмотреть на этот список, что из всего перечисленного правда важно для вас, и понять, готовы ли вы доделать это и когда. Если не готовы, значит нужно понять, что на данный момент эти дела лучше оставить в том состоянии, в котором они есть, закрыть незавершенный гештальт.

Скажите, цели на следующий год тоже нужно так выписывать?

Обычно я пишу в настоящем времени то, чего я хочу. Так, как будто это у меня уже есть. Затем прописываю какие 5-7 действий нужно сделать для достижения этой цели, и что я готова сделать для этого в течение трех дней.

Например: Я хочу автомобиль. Что я могу первое сделать в течение трех дней? Записаться в салон (желательно в три разных) на тест-драйв и съездить протестировать выбранные автомобили. Здесь важно прочувствовать, что вы правда выбираете автомобиль. Неважно, что в этот день вы его не купите, такие покупки за один день не совершают. Что дает это действие? Посыл в мозг – "Как?". Наш мозг так устроен, что он не понимает ни прошлого, ни будущего. Он видит картинками и чувствами. То есть, если я хочу автомобиль и делаю что-то для этого, чувствую радость за рулем во время тест-драйва, то мозг начинает верить, что это почти реальность, и подсознание подкидывает нам нужные идеи для достижения этой цели.

Люблю фразу: "У Бога нет других рук, кроме наших!".

Людям довольно сложно найти мотивацию для достижения целей.

В наше нелегкое время пандемии и страха за будущее я рекомендую вспомнить себя маленькими. Вспомнить то состояние, когда вы ждали чуда. Ждали, что в новом году все будет по-другому, лучше.

И ведь на самом деле все становится лучше - наша страна развивается, строятся новые дороги, социальная инфраструктура, и в целом я вижу, что Украина достойна быть частью Европейского сообщества. Нужно просто поверить.

Возьмите чистый лист, напишите список того, чего вы хотели бы достичь в новом году и… поверьте в это! Пусть для вас это будет игра, но попробуйте поверить. Спрячьте этот лист, а в преддверии следующего нового года прочтите его и сверьтесь, что из запланированного сбылось.

Говорят, что перед Новым годом нужно выбросить старые вещи, отдать долги, закончить начатое. Что вы об этом думаете?

Выбрасывать старые вещи очень полезно для психики и не только в канун Нового года. Доказанный факт, что если выбросить все, чем человек не пользовался, минимум, три месяца, то в его жизни будет много изменений. И нет, это не волшебство. Не зря существует поговорка "порядок в доме – порядок и в голове", это взаимосвязано.

Раньше Новый год считался семейным праздником, но последние годы украинцы празднуют его вне дома. Как считаете, важно ли сохранять семейные традиции?

Для меня дом - это там, где моя семья вместе и нам там хорошо. И если кто-то придерживается того же мнения, то это хорошо. Семейные традиции объединяют. Семейные традиции создаем мы сами.

Кстати, одна из традиций у украинцев - это 1 января ездить к родственникам, чтобы их проведать. Почему это важно?

Семейные традиции всегда были важны в нашей стране. И да, одна из них - это встреча с родными 1 января. Лично для меня важны традиции, поддержание семейных связей. Я всем рекомендую чаще встречаться с родными, особенно с родителями. Это сближает. Особенно важно, чтобы близкие люди поддерживали друг друга, ведь сейчас всем нелегко.

Многие предпочитают отмечать Новый год в теплых странах? Где все-таки лучше встречать его - на море с пальмами или дома со снегом?

Я очень люблю снег, наряжать елку, накрывать новогодний стол. И лично для меня Новый год без снега - это не Новый год. Здесь главное, чтобы вам было уютно, комфортно и празднично. Если для вас лучше Египет или Мальдивы – отпразднуйте в тепле под пальмой. Если любите оливье, новогодние программы по телевизору, то оставайтесь в домашнем кругу. Здесь все индивидуально. Я не могу сказать, что обстановка как-то может повлиять на настроение.

После праздников сложно возвращаться в рабочий ритм. Есть какие-то секретики, как облегчить этот процесс?

Как мы уже говорили, кто-то отмечает новогодние праздники дома, а кто-то в теплых странах, и более сложно возвращаться в рабочий ритм после теплых стран.

Для тех, кто празднует дома, я рекомендую несколько последних перед работой выходных дней уделить себе. Не друзьям, не родственникам, а себе. Прогуляйтесь в парке, сходите в торговый центр, сделайте себе подарок, вечером сходите в кино (все это можно проделать и со своей половинкой). Дайте себе максимально отдохнуть. Если же вы возвращаетесь из теплых стран, лучше запланировать возвращение за несколько дней перед рабочей неделей. Дайте себе акклиматизироваться и отдохнуть. Проведите пару дней в кругу семьи. И уделите себе время. Это поможет почувствовать себя отдохнувшими и наполненными энергией.

Автор: Диана Могилевич

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