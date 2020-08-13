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Зеленский о протестах в Беларуси: мы с вами это проходили

13:04, 13 августа 2020
Общество
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REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский верит в стабилизацию «сложной» ситуации в Беларуси, связанной с насилием в отношении протестующих и незаконным задержанием граждан.

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Об этом он заявил журналистам во время посещения больницы в Борисполе, передает Офис президента в Facebook.

Зеленский напомнил, что в Беларуси задержаны трое наших граждан, и Киев сейчас ведет по этому поводу переговоры, чтобы их вернуть на Родину.

«Мы с вами проходили это в Украине. Хочется, чтобы не было смертей, чтобы не было пострадавших, чтобы действительно власть находила диалог со своим, именно своим обществом. Но пока там сложная и нестабильная ситуация», - констатировал украинский глава.

Зеленский посоветовал украинцам в связи с событиями воздержаться от поездок в Беларусь.

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Автор: Яна Ставская

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