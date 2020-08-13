Зеленский о протестах в Беларуси: мы с вами это проходили

Зеленский посоветовал украинцам в связи с событиями воздержаться от поездок в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский верит в стабилизацию «сложной» ситуации в Беларуси, связанной с насилием в отношении протестующих и незаконным задержанием граждан.

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Об этом он заявил журналистам во время посещения больницы в Борисполе, передает Офис президента в Facebook.

Зеленский напомнил, что в Беларуси задержаны трое наших граждан, и Киев сейчас ведет по этому поводу переговоры, чтобы их вернуть на Родину.

«Мы с вами проходили это в Украине. Хочется, чтобы не было смертей, чтобы не было пострадавших, чтобы действительно власть находила диалог со своим, именно своим обществом. Но пока там сложная и нестабильная ситуация», - констатировал украинский глава.

Зеленский посоветовал украинцам в связи с событиями воздержаться от поездок в Беларусь.

Задержание украинский в Беларуси: что известно

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске.

Против них открыли уголовное дело по статье о массовых беспорядках. У правозащитницы, в которой вселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск.

Сегодня в отечественном МИД из-за последних событий призвали украинцев не посещать Беларусь. Между тем Офис президента потребует от Беларуси скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан.

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Автор: Яна Ставская