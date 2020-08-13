Зеленский о протестах в Беларуси: мы с вами это проходили
Президент Украины Владимир Зеленский верит в стабилизацию «сложной» ситуации в Беларуси, связанной с насилием в отношении протестующих и незаконным задержанием граждан.
Читайте такжеСуд разрешили спецрасследование против экс-командира "Беркута" Кусюка
Об этом он заявил журналистам во время посещения больницы в Борисполе, передает Офис президента в Facebook.
Зеленский напомнил, что в Беларуси задержаны трое наших граждан, и Киев сейчас ведет по этому поводу переговоры, чтобы их вернуть на Родину.
«Мы с вами проходили это в Украине. Хочется, чтобы не было смертей, чтобы не было пострадавших, чтобы действительно власть находила диалог со своим, именно своим обществом. Но пока там сложная и нестабильная ситуация», - констатировал украинский глава.
Зеленский посоветовал украинцам в связи с событиями воздержаться от поездок в Беларусь.
Задержание украинский в Беларуси: что известно
- Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске.
- Против них открыли уголовное дело по статье о массовых беспорядках. У правозащитницы, в которой вселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск.
- Сегодня в отечественном МИД из-за последних событий призвали украинцев не посещать Беларусь. Между тем Офис президента потребует от Беларуси скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram