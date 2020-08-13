Денисова просит омбудсмена Беларуси должным образом защитить задержанных украинцев

Омбудсман также призвала ООН, МККК, ОБСЕ и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным в Беларуси гражданам Украины.

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова обратилась к своему белорусскому коллеге Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинцам.

Как сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Telegram-канале, речь идет об украинских волонтерах Евгении Васильеве и Константине Реуцком, а также о двух других гражданах Украины - Оксане Алешиной и парне, чье имя сейчас не разглашают.

Денисова также призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелета, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, председателя ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным украинцам.

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«Сразу после задержания обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиме с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси», - отметила украинский омбудсмен.

По словам Денисовой, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними.

«Требую от белорусской стороны как можно скорее вернуть украинцев домой! В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел и прошу граждан Украины сейчас воздержаться от поездок в Беларусь», - заявила она.

Задержание украинцев в Беларуси: что известно

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске. Против них открыли уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

У правозащитницы, к которой вселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск.

Сегодня в отечественном МИД из-за последних событий призвали украинцев не посещать Беларусь. Между тем Офис президента потребует от Беларуси скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан.

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Автор: Инна Андалицкая