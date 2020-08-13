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Денисова просит омбудсмена Беларуси должным образом защитить задержанных украинцев

18:01, 13 августа 2020
Общество
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Беларусь обязана сообщить о месте пребывания украинских граждан, подчеркнула Денисова / t.me/ombudsmanua

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова обратилась к своему белорусскому коллеге Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинцам.

Как сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Telegram-канале,  речь идет об украинских волонтерах Евгении Васильеве и Константине Реуцком, а также о двух других гражданах Украины - Оксане Алешиной и парне, чье имя сейчас не разглашают.

Денисова также призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелета, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, председателя ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным украинцам.

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«Сразу после задержания обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиме с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси», - отметила украинский омбудсмен.

По словам Денисовой, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними.

«Требую от белорусской стороны как можно скорее вернуть украинцев домой! В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел и прошу граждан Украины сейчас воздержаться от поездок в Беларусь», - заявила она.

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Автор: Инна Андалицкая

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