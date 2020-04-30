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Протесты против карантина: возле Кабмина собрались предприниматели (фото)

14:36, 30 апреля 2020
Общество
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Возле Кабмина возобновился протест / REUTERS

Читайте также"Убери камеру или сломаю": полицейские напали на журналиста во время акции протеста под КабминомОб этом сообщает РБК-Украина.

На протесте присутствует несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса. Все они требуют ослабить карантинные ограничения.

Акция проходит спокойно без перекрытия дорог.

Протест под Кабмином проходит спокойно / REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, что накануне 29 апреля во время аналогичного протеста возле Кабмина между людьми и полицией произошли стычки.

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