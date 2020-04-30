Протесты против карантина: возле Кабмина собрались предприниматели (фото)

Участники акции требуют ослабить карантинные меры.

В четверг, 30 апреля, в Киеве у здания Кабинета министров возобновилась акция протеста с требованием ослабить карантин в Украине.

Читайте также"Убери камеру или сломаю": полицейские напали на журналиста во время акции протеста под КабминомОб этом сообщает РБК-Украина.

На протесте присутствует несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса. Все они требуют ослабить карантинные ограничения.

Акция проходит спокойно без перекрытия дорог.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне 29 апреля во время аналогичного протеста возле Кабмина между людьми и полицией произошли стычки.