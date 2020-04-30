Протесты против карантина: возле Кабмина собрались предприниматели (фото)
14:36, 30 апреля 2020Общество
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Участники акции требуют ослабить карантинные меры.
Возле Кабмина возобновился протест / REUTERS
В четверг, 30 апреля, в Киеве у здания Кабинета министров возобновилась акция протеста с требованием ослабить карантин в Украине.
Читайте также"Убери камеру или сломаю": полицейские напали на журналиста во время акции протеста под КабминомОб этом сообщает РБК-Украина.
На протесте присутствует несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса. Все они требуют ослабить карантинные ограничения.
Акция проходит спокойно без перекрытия дорог.
Протест под Кабмином проходит спокойно / REUTERS
Ранее УНИАН сообщал, что накануне 29 апреля во время аналогичного протеста возле Кабмина между людьми и полицией произошли стычки.
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