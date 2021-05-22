Продюсер Игорь Тарнопольский: Евровидение – это про исполнение, на втором месте – песня, на третьем – постановка

Основатель ENJOY! MEDIA, продюсер JAMALA, LAUD, Маши Краш, ANAMU Игорь Тарнопольский рассказал УНИАН о своих впечатлениях от Евровидения-2021, видит ли он представителей Украины – GO_A – в первой пятерке финалистов конкурса и в чем уникальность наших исполнителей.

Что скажете о выступлении украинцев в полуфинале Евровидения и их шансах на победу?

Они выделяются среди всех, нет аналогичной песни. Славянское этно – уникально, рейв уместен и для арены Евровидения, и на телеэкране хорошо выглядел. На мой взгляд, вокалистка не эмоциональна, и не могу сказать, что это притягательно. Кажется, что артист должен быть более экспрессивным. Но, с другой стороны, это выглядит органично и больших претензий к этому быть не может. В целом – ровно, хорошо. Мне песня напомнила лучшие композиции Scooter. Он задавал тон своим командным голосом и люди за ним шли. Не самый проигрышный ход, может работать.

А если сравнивать композицию прошлого года - «Соловей» и этого - «Шум», что интересней, сильней?

Для всех участников этого года, перенос конкурса был очень сложным испытанием. Песня – творческая удача, которая два раза подряд редко может сработать. Мне кажется, что «Соловей» был посильнее. Но, с другой стороны, ребята хорошо справились с задачей, себя не поменяли, действуют в той же концепции.

В соцсетях критикуют и хореографию, и костюмы, и видеоряд. Что вы об этом думаете?

Все сообразно песне, номер выглядит достаточно органично. Я не могу сказать, что все получилось, GO_A в мой рейтинг не попали, в Топ-5 я их не вижу. Но я не вижу и того, чтобы это выделялось в худшую сторону из общей массы. Это не успех, но и не провал.

А критика вызвана нашим неумением радоваться, сопереживать, болеть за представителей своей страны. Это вопрос внутреннего настроя. Всегда можно увидеть что-то плохое, но и что-то хорошее. У нас принято видеть негативные нюансы.

Так только у нас, или в Европе тоже хейтят своих участников на Евровидении?

В Британии, стране с очень сильной музыкальной индустрией, Евровидиние – абсолютно фейковый конкурс. На него посылают ноунейм артистов, сами над ними подшучивают, смеются, понимают, что это не требует какого-то очень серьезного отношения. Для еврофанов - это праздник, место встречи, неделя общих переживаний, тусовки, они к этому относятся проще, с юмором, с желанием увидеть новые таланты. Это позитивный настрой, но в нем есть место для сарказма, легких издевок.

У нас критиканство более в ходу. Я вижу скандалы: «Постановку украли», «Поет не так», «Песню выбрали не ту». Что я могу сказать... Здесь меньше комментариев к артистам, здесь разговор об устоявшейся системе, в которой есть место для скандалов.

Читайте такжеГлава делегации Украины на "Евровидении-2021" Оксана Скибинская: Букмекерские ставки дают Go_A "зеленый свет"Я много лет наблюдаю часть национальных отборов, которая не интересна зрителям, но с которой сталкиваются организаторы и артисты. С одной стороны - мир творчества, идей, смелых решений. С другой - много бюрократии, людей, которые выдают то ли советы, то ли указания. И постоянно нужно искать деньги на то, что ты задумал, искать варианты. Это разрушает искрометный и легкий подход к подготовке выступления.

Это системная проблема, которая из года в год повторяется. Становится легче, только когда приезжаешь на конкурс. Тебе и постановку поправят, и подскажут, что делать со светом, графикой. Ты попадаешь в другую атмосферу, где все посвящено созданию классного шоу, где помогают сделать номер лучше.

Что думаете о тех, кого называют фаворитами? Как вам выступление итальянцев Måneskin?

Это круто. Это глем-рок на итальянском, с элементами рэпа, со звучанием и приемами от рок-гигантов девяностых и двухтысячных. Это не пошлая рок-музыка. Удивительно и уникально, что она звучит на итальянском (мировая сцена не знает италоязычных рок-групп). Это довольно прикольно. Уверен, что это первая десятка, но я не выделяю их в Топ-5.

У букмекеров они уверено на первом месте…

Я столько раз видел метаморфозы между репетициями, полуфиналами и финалом… Уже было столько ошибочных рейтингов, ставок… Я уверен, что это не победители. Сейчас это не первое место, а на финале – посмотрим.

Как вам Франция?

Я считаю, что Barbara Pravi - одна из претенденток на победу, одна из трех лидеров в моем топе. Это такая полудекламация, мелодизм, драма, и все это на французском. У нее уникальный, свой язык общения с публикой. В нем можно услышать все клишированные вещи о Франции: романтика, чувственность французских женщин. Это осознано сделанный технологический «коктейль», но исполнен он искренне, уверенно. Это очень хорошая заявка на победу. Barbara Pravi может пробить скепсис тех, кто голосует за другие жанры, и тронуть тех, кто всегда на этой стороне музыки.

Могу отметить еще нескольких артистов, которые мне запали. Мне очень понравилась Болгария. Victoria – трогательная, нежная, красивая девушка с уникальной манерой и отличным английским. Я даже перепроверил: точно ли она из Болгарии? Музыка с красивой оркестровкой. Это песня, которую хочется слушать еще раз и занести в плейлист. Услада для меломана. Очень трогательно, красиво и современно. Музыка поколения Z. Уверен, что она будет в десятке, но не знаю, как высоко получится запрыгнуть наверх.

Я бы отметил голландцев, Jeangu Macrooy. Это - манифест темнокожих певцов. Прекрасный вокал, очень сильный по исполнительской части, многообразие вокальных приемов и своя хореография. Настоящий праздник музыки, который должны оценить. Крепко по исполнению, ярко по номеру, классно по подаче. Я думаю, они очевидно одни из топ-5.

Что скажете о Мальте?

Destiny – бодипозитивная крутая вокалистка, отличная песня. Звучит как машина, откликается во мне. Это было хорошо, но для меня песня – «инфантильный кабачок». Насколько это уникально? Я не думаю, что у нее получится высоко выстрелить.

Хочу отметить Исландию. Они, конечно, стиляги. Daði og Gagnamagnið элегантно, не пошло прошлись по музыке 80-х. Хорошая пеня с хорошим номером, самоиронией, что ценно для Евровидения и не только. Это музыка, которая может существовать на независимой сцене без проблем. Их карьера не будет связана с местом, занятым на конкурсе, но я за них очень болею.

Кого еще выделили для себя?

Португалию, The Black Mamba. Очень музыкально, отличный певец, для конкурса вокалистов – один из топ-исполнителей. Но не знаю насколько его песня актуальна для 2021 года. Мы помним прошлого победителя из Португалии. Это была сентиментальная баллада, и никто от нее вроде не ожидал победы, но он взял всех своей душой, провел до самого конца и не оставил шансов постановкам, бэнгерам. У этого исполнителя нет такой магии, но есть техника и свой стиль. Это настоящий певец, песню которого слушаешь от начала до конца.

На закуску я бы хотел отметить Израиль. В начале было ощущение, что мы уже слышали эти пять октав, этот «вокальный спорт». Но в процессе песня раскрылась. Eden Alene поет уверено, ярко. В принципе, это мой участник первой пятерки, она сможет хорошо побороться за победу. У нее есть уверенность, а это очень важно. Артисты часто «рассыпаются» из-за волнения, из-за него исчезает контакт со зрителем и пропадает желание за них голосовать.

Кто уже «посыпался» и не помешает ли волнение украинцам?

У литовцев The Roop была тяжелая ситуация, они выступали первыми в первом полуфинале, чувствовалось волнение. Ребята пошли по трендовому пути - и номер, и танцы, и сами ребята колоритные. Но очень много волнения. Не думаю, что так можно победить.

Читайте такжеОснователь группы Go_A Тарас Шевченко: Разным людям интересны разные истории. У кого-то фаворит Евровидения - Франция, у кого-то - мыВидно, что вокалистка GO_A волновалась, что для нее стресс находится на этой сцене, в образе. Но ее нагрузили на сцене, а на вокале волнение не сказывалось. Думаю, что с уверенностью у нас будет все окей.

Что еще запомнилось на полуфиналах?

Хочется сказать, что я увидел артистов в одном и том же платье. Это и Кипр, и кто-то еще… Сербия.

Как пишут в заголовках: «Блеснули упругими ягодицами»?

Да. Но о них говорить не будем. Есть клишированные стандарты Евровидения, но даже в этих стандартах можно искать уникальность. Финские дарк-метал-рокеры прозвучали в этот раз больше как Korn, а не как скандинавская тяжелая музыка, и спасибо им за это. Спасибо итальянцам. Они сделали свое в рамках того, что из года в год поверяется. А когда я смотрю на этих девушек…

У меня ощущение, что несколько артистов были в одном и том же боди со стразами и «висюльками». Я как будто их видел и 10, и 15 лет назад, и это немножечко утомляет. К середине песни ты понимаешь, что в ней ничего не поменяется, вместо драматургии – клише. Они не изобретают ничего своего, ничего нового, а мне хочется увидеть дух времени.

Для меня это песенный конкурс. И тенденции последних лет говорят, что победители – поющие. Евровидение - это про исполнение, на втором месте – песня, на третьем – постановка. Иногда этот баланс можно менять, компенсировать что-то супер-вокалом или супер-песней. Но в целом, у меня на первом месте исполнение, живое выступление.

Из-за пандемии конкурс перенесли на год. Что за это время произошло в украинской музыке, как на ней сказались локдауны? Пациент скорее жив, или скорее мертв?

Если разделять музыку, творчество и шоу-бизнес, то последний скорее мертв и перерождается в что-то новое. Творчество остается живым и свежими вопреки пандемии.

Украина – страна талантливых людей. Такие потрясения стимулируют новое поколение музыкантов продолжать творить, делать что-то новое. Несмотря на трудности, качество новых песен не становится хуже. Люди делают то, что не могут не делать. Для творцов – все окей. Но артистам, карьера которых развилась, которые привязаны к концертам, турам, пришлось супер-тяжко. Эти полтора года отбросили назад очень сильно.

Мы сами выживали, выстраивали новые стратегии того, как нам все-таки пройти этот шторм. Мы его прошли, и очень активно развиваемся. Джамала выпустила сразу два альбома и готовит новый, работает над джазовой и рождественской программами. Мы - живы.

Влад Абрамов

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