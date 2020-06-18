ВНО 2020 онлайн: обнародованы задания пробных тестов по всем предметам
В связи с коронавирусом и введенным с целью его сдерживания в Украине карантином в этом году пробное Внешнее независимое оценивание, запланированное на 15 и 17 июня, проходит в необычном формате.
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Так, пробное тестирование проходит дистанционно, то есть онлайн. Те же, кто не имеет возможности пройти его онлайн, могут взять тетрадь с заданиями в учреждении образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, пройти его дома, а потом отправить на проверку.
С целью ознакомления участников тестирования с заданиями Украинский центр оценивания качества образования обнародовал варианты тестовых тетрадей по всем предметам.
Перед началом работы участникам пробного ВНО рекомендуется ознакомиться с инструкцией, ведь тесты по каждому предмету имеют свои особенности и количество заданий. Также на их выполнение предусмотрено конкретное время.
Тестовые задания по всем предметам
Украинский язык и литература
История Украины
Математика
Биология
География
Химия
Физика
Английский язык; аудирование
Немецкий язык; аудирование
Французский язык; аудирование
Испанский язык; аудирование
Выполнив все задания, участники пробного ВНО имеют возможность получить следующее максимальное количество тестовых баллов по каждой дисциплине:
- украинский язык и литература – 104 балла (время выполнения – 180 минут);
- история Украины – 94 балла (150 минут);
- математика – 62 балла (180 минут);
- биология – 82 балла (150 минут);
- география – 90 баллов (150 минут);
- химия – 74 балла (150 минут);
- физика – 64 балла (180 минут);
- английский, немецкий, французский, испанский языки – по 72 балла (150 минут).
Правильные ответы к каждому из тестовых заданий должны быть объявлены не позднее 23 июня.
Следует отметить, что основную сессию ВНО планируется провести с 25 июня по 17 июля, если эпидемиологическая ситуация в стране позволит это сделать.
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