ВНО 2020 онлайн: обнародованы задания пробных тестов по всем предметам

Нынешнее пробное ВНО проходит дистанционно.

В связи с коронавирусом и введенным с целью его сдерживания в Украине карантином в этом году пробное Внешнее независимое оценивание, запланированное на 15 и 17 июня, проходит в необычном формате.

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Так, пробное тестирование проходит дистанционно, то есть онлайн. Те же, кто не имеет возможности пройти его онлайн, могут взять тетрадь с заданиями в учреждении образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, пройти его дома, а потом отправить на проверку.

С целью ознакомления участников тестирования с заданиями Украинский центр оценивания качества образования обнародовал варианты тестовых тетрадей по всем предметам.

Перед началом работы участникам пробного ВНО рекомендуется ознакомиться с инструкцией, ведь тесты по каждому предмету имеют свои особенности и количество заданий. Также на их выполнение предусмотрено конкретное время.

Тестовые задания по всем предметам

Украинский язык и литература

История Украины

Математика

Биология

География

Химия

Физика

Английский язык; аудирование

Немецкий язык; аудирование

Французский язык; аудирование

Испанский язык; аудирование

Выполнив все задания, участники пробного ВНО имеют возможность получить следующее максимальное количество тестовых баллов по каждой дисциплине:

украинский язык и литература – 104 балла (время выполнения – 180 минут);

история Украины – 94 балла (150 минут);

математика – 62 балла (180 минут);

биология – 82 балла (150 минут);

география – 90 баллов (150 минут);

химия – 74 балла (150 минут);

физика – 64 балла (180 минут);

английский, немецкий, французский, испанский языки – по 72 балла (150 минут).

Правильные ответы к каждому из тестовых заданий должны быть объявлены не позднее 23 июня.

Следует отметить, что основную сессию ВНО планируется провести с 25 июня по 17 июля, если эпидемиологическая ситуация в стране позволит это сделать.

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