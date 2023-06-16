Вопрос срочников нуждается в немедленном решении в нашей стране, говорит юрист.

Кабинет министров Украины дополнил основания и порядок для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывникам, что может быть использовано для увольнения со срочной военной службы. На это обратил внимание адвокат Ростислав Кравец в своем YouTube-канале.

Так, в частности речь идет об основаниях для увольнения со срочной службы, в частности для призывников, имеющих детей в возрасте до 18 лет и воспитывающих их самостоятельно.

"Что значит самостоятельно? Это не значит, что вы не состоите в официальном браке. Это означает исключительно то, что либо жена умерла, либо она лишена родительских прав", - говорит адвокат.

Также были определены соответствующие основания для освобождения от призыва на срочную службу призывников, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями; имеющих жену с инвалидностью; осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.

"Отмечу, что это возможно, если отсутствуют другие люди, которые могут ухаживать. Я считаю, что это тоже неправильно. И вопрос срочников, он требует просто немедленного решения", - подчеркнул Кравец.

Срочная служба в Украине

Зеленский весной 2022 года отменил весенний призыв на срочную военную службу. Теперь военнослужащие, отслужившие сроки срочной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации". То есть они до сих пор находятся на срочной службе, и когда их уволят, неизвестно.

Сообщалось, что депутаты уже брались за вопрос об увольнении срочников с военной службы. Предлагается, чтобы после увольнения срочники в течение 5 дней становились на воинский учет. То есть их просто могут мобилизовать.

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