Университет должен оплатить студентке судебные расходы по делу в сумме 992,4 грн.

Блогерша-таролог из Белой Церкви возобновилась в вузе через суд после отчисления за публичную поддержку действий российских сил.

Как говорится в судебном решении, в сентябре адвокат девушки подал иск, в котором просил суд признать противоправным и отменить приказ ректора Белоцерковского национального аграрного университета (БНАУ) об отчислении студентки 4-го курса факультета ветмедицины и обязать БНАУ восстановить девушку на учебе.

В ректорате сообщили, что девушку отчислили за "публичные призывы в Instagram о нарушении территориальной целостности и независимости Украины, необходимость капитуляции и сдачи оружия перед страной агрессором".

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В ответ руководство вуза обвинили в "дискриминации по политическим и религиозным мотивам, что нарушает конституционные права".

В суде ответчик отметил, что студентка злоупотребляла свободой слова, призывая Украину к капитуляции перед врагом.

Суд признал противоправным и постановил отменить приказ ректора БНАУ, обязав университет восстановить девушку на учебе. Также БНАУ должен оплатить студентке судебные расходы по делу в сумме 992,4 грн.

Призвала к капитуляции

В июле 2022 года студентка белоцерковского вуза Эльвира, которая подрабатывает в сети "тарологом", призвала в своем блоге к капитуляции Украины.

Девушка пояснила, что не поддерживает войну, а ВСУ, по ее мнению, якобы тоже участвуют в убийстве гражданских, сравняв таким образом агрессора и того, кто защищается.

"Я не доначу ВСУ специально. И не ем мясо. Потому что я не поддерживаю убийства и не поддерживаю войну. Я вижу самым разумным решением в этой войне - сложить оружие и принять врага с добром. Это звучит странно, но это самое разумное, что может сделать образованный человек", - написала она.

Заявление блогерши вызвало большой скандал, который вышел далеко за пределы Instagram. В конце концов ВУЗ согласился отчислить защитницу российской агрессии из списка студентов.

В свою очередь, украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая помогла распространить скандальную историю, прокомментировала это коротко: "Мозги потеряла? В принципе, можно удалиться и из жизни".

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