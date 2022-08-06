Он сказал, что поддерживает Украину.

Парамедик Юлия Паевская (позывной - "Тайра") пообщалась по телефону с принцем Гарри.

Об этом пишет Daily Mail.

Как известно, она участвует в "Играх непокоренных" в составе украинской делегации, а принц Гарри является инициатором проведения этих соревнований.

Герцог Сассекский позвонил ей через неделю после того, как ее освободили из российского плена. Она сказала, что он "решительно и искренне" говорил о войне.

"Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас", - сказала парамедик.

По словам Тайры, пока она находилась в плену у российских оккупантов, ее 19-летняя дочь вместо нее соревновалась в стрельбе из лука. Девушка завоевала бронзовую медаль и рассказала о судьбе своей матери совету "Игр непокоренных".

"Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после "Игр непокоренных" русские перестали допрашивать и пытать меня. Я думаю, распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня", - отметила Тайра.

Как сообщал УНИАН, парамедик Юлия Паевская попала в плен ориентировочно в середине марта. 17 июня президент Владимир Зеленский заявил, что ее удалось освободить из плена.

По ее словам, в российском плену украинцы не имеюьт никаких прав.

"Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье мы не имеем, врачебная помощь недоступна. Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене", - рассказала "Тайра".

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