Прокуратура намерена подать апелляцию на решение суда.

Сегодня Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста владельцу отеля, в котором во время пожара 17 января погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, данная мера избрана на 60 суток.

«Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей. Решение райсуда будет обжаловано», - уточнили в пресс-службе.

Пожар в гостинице Одессе: что известно

Вечером 17 января в курортной зоне Одессы, в районе Аркадии, на ул. Посмитного загорелась гостиница. При пожаре погибли мужчина и женщина, личности которых устанавливаются. Пострадали несколько человек, среди которых - гражданин Марокко.

Полиция начала расследование по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 22 января, владельцу отеля сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности.

Установлено, что, начиная с 2014 года, он, не имея никаких юридических оснований, без каких-либо разрешительных документов незаконно осуществлял хозяйственную деятельность в трехэтажном жилом здании. В частности, предоставлял под временное жилье 30 отдельных номеров. В результате допущенных владельцем ряде нарушений требований пожарной безопасности произошло возгорание.

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Автор: Лариса Козовая