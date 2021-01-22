Четырем задержанным в рамках расследования дела о пожаре в доме престарелых в Харькове сообщено о подозрении.
Как проинформировали в Офисе генерального прокурора им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Подозрения получили:
- владелец домовладения, сдавший двухэтажное здание под пансионат;
- арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением;
- администратор, который координировал работу пансионата и вместе с тем официально не был там трудоустроен.
По данным следствия, арендатор дома и его жена - основатели общественной организации, цель которой - содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов. Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тыс. грн.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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Пожар в доме престарелых в Харькове
21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.
Правоохранители задержали четырех человек, среди них - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор.
В связи с трагедией в доме престарелых в Харькове президент объявил 23 января днем траура.
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