Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Четырем задержанным в рамках расследования дела о пожаре в доме престарелых в Харькове сообщено о подозрении.

Как проинформировали в Офисе генерального прокурора им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Подозрения получили:

владелец домовладения, сдавший двухэтажное здание под пансионат;

арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением;

администратор, который координировал работу пансионата и вместе с тем официально не был там трудоустроен.

По данным следствия, арендатор дома и его жена - основатели общественной организации, цель которой - содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов. Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

Правоохранители задержали четырех человек, среди них - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор.

В связи с трагедией в доме престарелых в Харькове президент объявил 23 января днем траура.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова