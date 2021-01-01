По словам президента Владимира Зеленского, 2020 год показал, что для граждан с Донбасса и Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто - как к «заложникам».

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 2020-й снова доказал, что Украина своих не бросает и неважно, откуда возвращать своих людей - подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань.

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Об этом он заявил в новогоднем обращении к украинскому народу. Нынешнее новогоднее поздравление президента построено в формате беседы с детьми 5-7 лет, в котором глава государства на понятном для детей языке описывал события, происходившие в Украине в 2020 году.

«Да, это был год, где, к сожалению, катаклизмы разрушали жилье и природу. И год, где, к счастью, мы разрушали стереотипы. Например, что в Украине невозможно делать хорошие дороги. Этот миф пошел на все четыре стороны, по всем четырем тысячам километров новых дорог», - сказал президент.

По словам Зеленского, 2020-й год доказал, что детскую больницу «Охматдет» можно достроить и «не передавать, как булаву, каждому следующему президенту Украины».

Президент добавил, что в 2020 году возможно «снести» «памятник коррупции», установленный еще в 2004-м, и за восемь месяцев превратить легендарный долгострой страны на новый мост в Запорожье. А по всей Украине отстроить 150 мостов. И мы не должны слушать метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты».

Также, по его словам, этот год показал, что для граждан с Донбасса и Крыма можно сделать современные КПВВ, где им станет окончательно ясно, кто относится к ним как к людям, а кто - как к «заложникам».

«Этот год показал, что можно про армию говорить, а можно сделать для безопасности и обороны самый большой в истории бюджет. Что государство может начать совместное строительство корветов и впервые за время независимости заказать у «Антонова» три новых украинских самолета», - подчеркнул президент.

«2020-й снова доказал, что Украина своих не бросает. И нам неважно, откуда возвращать своих людей - подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань. Это пленные моряки танкера из Ливии или погибший экипаж и пассажиры самолета из Ирана. Мы одинаково счастливы - возвращаем 250 тысяч граждан, застрявших из-за карантина по миру, или одного украинца. Нашего защитника. Непокоренного Виталия Маркива», - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что «этот год не раз поднимал вверх украинский флаг. Мы становились первыми в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе, на велотреке и даже в шашках».

Кроме того, он напомнил, что украинский богатырь Алексей Новиков стал в этом году самым сильным человеком на планете.

«А мы не имеем другого варианта, чем стать самой сильной страной», - добавил глава государства.

Празднование Нового года в Украине

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола-2021 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,3% и составит 1706,09 грн.

30 декабря 2020 года журналисты подсчитали сколько будет стоить приготовить оливье дома, купить готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

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Автор: УНИАН