Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Португалии Антониу Кошту за поддержку Португалией вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Украина будет перенимать опыт Португалии по сближению с Евросоюзом.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter после разговора с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Зеленский поблагодарил Кошту за поддержку Португалией вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Договорились привлекать опыт Португалии в нашем сближении с ЕС", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Ранее Олаф Шольц заговорил об упрощении процедуры вступления в ЕС.

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