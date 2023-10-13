Санкция статьи предусматривает 2-3 года лишения свободы.

Скандал с жесткими сексистскими высказываниями бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича получил продолжение. В отношении него открыли производство.

Об этом заявила народный депутат Инна Совсун. Она обращалась в правоохранительные органы по скандальным заявлениям Арестовича и получила ответ от полиции о начале досудебного расследования.

"Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от Генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру. За этой историей нужен постоянный общественный контроль. Уверена - сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, поскольку понимает, что влип", - отметила Совсун.

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Нардеп добавила, что логическое завершение этого дела будет важным прецедентом для Украины и доказательством того, что "закон один для всех, и безнаказанность - больше не норма".

Совсун добавила, что расследование проводят по ст. 300 УКУ (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Она предусматривает 2-3 года лишения свободы.

Сексистский скандал Арестовича

Бывший советник офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович попал в скандал из-за того, что на платных семинарах делал сексистские заявления, а также описывал насилие, которое якобы хочется применить к женщинам.

Еа мнению экс-советника ОП, "женщина идет на службу к Сатане" и буквально с начала жизни начинает "подмигивать".

"Я присутствовал на родах своих детей. Маленькие девочки начинают подмигивать на второй минуте после того, как ее достали из мамы", - говорил он.

Кроме того, Арестович назвал женщин "расколотыми существами".

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