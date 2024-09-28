Вокруг Трампа есть люди, которые по сути работают в интересах РФ, считает эксперт.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на этой неделе показал, что американские выборы являются настоящим "политическим минным полем".

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили мнение о том, как в США восприняли предложения Украины насчет плана победы после встреч президента Владимира Зеленского с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

"Как восприняли, я думаю, что мы будем видеть в ближайшее время. Их приняли к вниманию. Их приняли на рассмотрение. Работа продолжается, и, в частности, в отношениях с администрацией Байдена и с нашими другими партнерами. Наши предложения, наш план будет рассматриваться, в частности, в середине октября на встрече лидеров западной коалиции. Будет новая конференция "Рамштайн", но на уровне лидеров, потому что это важно", - сказал Фесенко.

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Политолог отметил, что работа продолжается и, возможно, даже надо усиливать этот рабочий тренд. "Еще много вопросов надо решить, и не только по военной помощи, но и в вопросах экономической помощи", - сказал Фесенко.

Как отметил эксперт, во время встреч Зеленского в Вашингтоне и Нью-Йорке был сделан новый шаг к финализации пакета помощи Украине на 50 млрд долларов за счет российских активов. "Это тоже, между прочим, часть реализации плана Зеленского", - сказал Фесенко. В то же время эксперт считает, что визит Зеленского в США на этой неделе был самым драматичным за все время его президентства.

"Мы увидели испытание американскими горками Трампа. И мы увидели, насколько нынешние выборы в США являются таким настоящим политическим минным полем. И под нами раз взорвалось. Но, надо отдать должное и нашему президенту, и нашей делегации, и нашим друзьям в Республиканской партии, и не только, которые вместе, совместной работой, очень интенсивно, менее чем за сутки исправили ситуацию. Происходила встреча с Трампом, которая планировалась, но которая чуть не сорвалась", - заявил Фесенко.

Он пояснил, что вокруг Трампа есть люди, которые по сути работают в интересах России, против справедливого мира, и они имеют определенное влияние на Трампа:

"Это проявилось. Были сутки, я бы сказал предынфарктного состояния для многих. Но, удалось это исправить, диалог с Трампом восстановлен".

При этом, эксперт обратил внимание на заявления Трампа. "Не просто о мире за 24 часа. Традиционная его фраза. Но - о справедливом мире. Я думаю, что здесь проявилось влияние Зеленского после этой встречи. Мы должны быть справедливый. И второе, что это произойдет в надлежащее, в нужное время, а не за 24 часа", - сказал Фесенко.

Он считает, что на переговорах с Трампом, очень непростых переговорах, был сделан шаг вперед. Фесенко добавил, что Камале Харрис и Дональду Трампа был предоставлен одинаковый план победы. "Мы не знаем, кто победит... Но мы работаем и делаем все для того, чтобы сохранить партнерские отношения с США и после президентских выборов", - отметил Фесенко.

Важные новости - что сообщалось о плане победы

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы Дональду Трампу, Камале Харрис, Джо Байдену, членам Палаты представителей и членам Сената. В частности, президент Украины объяснил американским лидерам каждый пункт плана победы. Теперь ожидается работа, "чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение".

В свою очередь, Трамп после встречи с Зеленским заявил, что вместе с президентом Украины стремится, чтобы война закончилась справедливо. По его мнению, что это произойдет в нужное время.

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