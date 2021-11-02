Мужчина винит во всем хирурга.

В Одессе 34-летний Геннадий Червенков стал инвалидом третьей группы после операции на пищеводе. Мужчина с трудом перемещается по квартире и испытывает сильные боли при приеме пищи.

Как пишет ТСН, в том, что с ним произошло, одессит винит "неквалифицированного медика".

"У меня была боль в правом подреберье. Я решил провериться. Меня направили к врачу. Предложили "проглотить" зонд, чтобы посмотреть, что в желудке. Сказали, что пошла дисплазия (неправильное развитие тканей, органов или частей тела), которая впоследствии может перерасти в рак. На меня нажали и сказали, что нужно делать операцию", – рассказал он.

В итоге Геннадию поставили диагноз: аксиальная грыжа пищевода.

"Обещали, что операция продлится до трех часов. Стоит она 500 долларов. В результате ее проводили шесть часов. Говорили, что никаких осложнений после нее быть не должно. Но когда меня выписали из больницы, мне стало плохо: тошнило, было чувство распирания, я даже не мог вырвать. Начал стремительно терять вес. Забегу вперед и скажу, что за полгода похудел на 20 килограммов. Через два месяца после того, как пропил множество таблеток, и они не помогли, мне предложили сделать вторую операцию", – рассказал одессит.

Читайте такжеВырезали органы: стали известны жуткие подробности смерти военного и хирурга в Тернополе (видео)Однако, повторно оперироваться мужчина отказался, хотя врач продолжал настаивать на вмешательстве.

"Я ему говорил, что у меня старенькие родители, жена учится в медуниверситете, мне нельзя болеть, надо зарабатывать деньги. А он мне: "Продай машину, возьми кредит". Я начал ходить по другим врачам. Попал в областную больницу к хирургу. Он сказал, что операцию, которую сделали, вообще не нужно было делать. У меня была другая проблема. Пообещал исправить", – отметил Геннадий Червенков.

К сожалению, новая операция не принесла желаемого результата. Позже выяснилось, что мужчина такой не один, кто якобы стал жертвой этого врача.

Сам хирург все отрицает, называя Геннадия "провокатором":

"Он получил ответ на жалобу от университета, где написано, что никакого небрежного отношения не было, что претензий ко мне, как к оперирующему хирургу быть не должно. На все его вопросы даны ответы. Более того, он здесь устраивал скандалы. Приходил в клинику, провоцировал, я вызвал полицию и написал заявление".

"Я выполняю до 500 операций в год. Любой хирург имеет процент неудачных. Но он очень небольшой. Я не начинающий специалист. А этот случай, о котором мы говорим, был разобран консилиумом, был дан ответ. Там написано, что моей вины нет", – добавил он.

Ранее сообщалось, что, по результатам исследования, в Украине из-за ошибок врачей ежедневно умирает более 30 человек.

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Автор: Катерина Шварц