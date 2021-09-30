Похороненные заживо. Почему украинцам приходится доказывать в судах, что их смерть - ошибка

Кто-то уехал на заработки и пропал, кто-то скрывается от домашнего насилия или правосудия… В каждом из таких случаев родственники могут получить на руки свидетельство о смерти пропавшего. Но совсем не факт, что человек действительно умер. УНИАН собрал несколько впечатляющих историй о "восставших из мертвых".

В Украине не единичны случаи, когда люди только с помощью суда могут доказать, что живы. Кого-то уезжает на заработки, а супруги или наследники решают присвоить квартиру и объявляют сперва пропавшим без вести, а затем и погибшим. Кто-то скрывается от домашнего насилия, кто-то бежит от правосудия. Люди годами могут не подозревать, что где-то есть акт о смерти с их именем, а узнав, обращаются в суд. УНИАН подготовил подборку впечатляющих историй о "восставших из мертвых".

Оплакали и похоронили другую

Не так давно информполе потрясла новость о том, что 60-летняя Валентина Рыжко из села Грушевка (Волынь) появилась дома через четыре месяца после того, как ее оплакали и похоронили. На кладбище пришлось менять табличку на кресте, а прокуратуре - заново открывать дело об убийстве.

Два года назад Валентина ушла из дома. Женщину искали всем селом, но тщетно. Через время полиция Ковеля попросила родных опознать изуродованное тело, которое нашли в райцентре. В морг поехали всей семьей, и ни старушка мать, ни сын пропавшей не сомневались, что это их родной человек (хотя тело уже имело значительные признаки разложения, и лицо было обезображено).

"Роман, мой внук, и сын Вали говорит: "Это мама! Одета так же!", - рассказала мать пропавшей Юстина Рыжко.

Рост, цвет волос совпадали, одежда была аналогичной. Родня говорит, что полицейские и работники морга настаивали, что, с большой вероятностью, эта женщина - их Валентина. ДНК-экспертизу решили не проводить. Тело забрали, оплакали родную на похоронах, получили акт о смерти. В это время Валентина находилась в сотне километров от дома, в психлечебнице в селе Олыка. Женщина попала туда в таком состоянии, что не могла вспомнить, кто она и откуда. Лишь через время память начала потихоньку возвращаться, а вскоре и сама женщина вернулась к родным.

"На данный момент живет без документов - не можем восстановить. Женщина фактически жива, но по документам ее нет - "мертвая душа"", - рассказывает и.о. старосты села Белашов Валентина Величко.

Сейчас женщина восстанавливает документы. Родные обратились в Ковельский горрайонный суд, с тем, чтобы аннулировать запись о смерти Валентины Рыжко. Вскоре ошибочно "похороненная" получит паспорт.

Тем временем, прокуратура Ковеля возобновила дело о смерти той, кого похоронили вместо нее.

"Продолжается досудебное расследование по факту умышленного убийства неизвестного лица. Проведена эксгумация и взяты биологические образцы, которые сравнят с данными базы пропавших без вести", - рассказал и.о. заместителя руководителя Ковельской окружной прокуратуры Дмитрий Рудик.

На могиле родные сняли табличку с именем Валентины и повесили новую: "Неизвестная особа женского пола".

"Я не умер. Меня 20 лет держали в рабстве под Хабаровском"

Изучив Реестр судебных решений, УНИАН выяснил, что истории с "воскрешением" не так уж и редки. Например, в мае 2021 года Денис Филькин из Каховки узнал от российских следователей, что жив его отец, которого считают погибшим с 2008-го.

Оказалось, что мужчина лежит с острым инсультом в больнице поселка Переяславка Хабаровского края РФ. Позднее уже сам "блудный отец" рассказал, что еще в 2000-м уехал на заработки в Россию, где попал в трудовой плен, у него забрали паспорт. И якобы только когда его здоровье ухудшилось, и он попал в больницу, ему удалось связаться с сыном. Мужчина сказал, что хочет вернуться домой, но не может - нет документов.

В Нацполиции Херсонской области эту историю УНИАН пока не прокомментировали. Но, что характерно, в российских СМИ о рабовладельцах со стажем не писали. Переяславка попадала в криминальную хронику лишь в контексте крупного ДТП, также у этого поселка нашли истощенного мертвого тигра, местную активистку предостерегли о недопустимости участия в несогласованных митингах, или такая новость: "Подросток из Переяславки украл из "Жигулей" односельчанина баян".

По примеру других подобных дел, мытарство с восстановлением документов может затянуться на месяцы из-за бюрократии.

Пришла оформлять пенсию с паспортом СССР

Зачастую человек узнает о том, что умер, в налоговой. При этом, можно легко жениться на "мертвой" невесте.

Так, 31 мая текущего года суд объявил живой Галину, бывшую жительницу Рубежного (Луганская область). По ее словам, в 2007 году она разошлась с мужем и переехала - сын требовал лечения в Киеве. Женщина под присягой рассказывала, что поддерживала связь с близкими, но через три года ее объявили пропавшей без вести, а в 2016-м умерший.

При этом "усопшая" узнала об этом совершенно случайно. Галина была зарегистрирована как ФОП, а в конце 2019 года вышла замуж и сменила фамилию. Когда предприниматель пошла вносить новые данные в налоговую, выяснилось, что она… давно мертва. К счастью, не безвозвратно – суд признал женщину живой. Можно представить, как на том заседании звучало новозаветное: "Талифа куми" ("Встань, девица!" - в Евангелии от Марка – выражение, которое употребил Иисус Христос, воскрешая дочь начальника синагоги Иаира, - УНИАН), но скорее всего ограничились: "Прошу всех встать. Суд идет".

"Мертвые души" могут десятилетиями не подозревать о своем статусе и демонстрируют чудеса жизни вне системы. Например, в прошлом году одесситка Анна Линиченко отметила 65 лет и пришла в пенсионный фонд. На голубом глазу для оформления пенсии она протянула… красный советский паспорт! Естественно, его попросили поменять. Тут-то и выяснилось, что ее считают мертвой с 2003 года.

Адвокат Анны Линиченко Виктор Левит рассказал УНИАН, что женщина переехала к родне в Одессу в 1999 году, после конфликта с сыном. Судя по всему, последний и был инициатором того, чтобы объявить мать пропавшей без вести и получить акт о ее смерти.

Женщина об этом не подозревала, работала не официально, не регистрировалась, здоровье позволяло не заключать договор с семейным врачом. Фактически, паспорт понадобился ей единожды за четверть века. В итоге, получить новый документ, а за ним и пенсию оказалось не просто. Дарницкий райсуд города Киева отменил решение о признании ее умершей, но в одесском ЗАГСе зацепились за какие-то неточности в формулировке. И женщине вновь пришлось обращаться в суд.

УНИАН попадались и другие подобные истории, с той лишь разницей, что женщины бежали не от сыновей, а от мужей, и не всегда дело доходило до признания беглянки умершей. Некоторым тиранам было достаточно объявить жертву пропавшей без вести. Но чаще всего истории о "воскрешениях" касаются заробитчан, которые годами не приезжают в Украину. Причем, это касается и тех, кто уехал в РФ, и тех, кто в Европу.

Фейковая смерть в "ЛНР"

Юристы отмечают, что за подобными историями может стоять смертный грех - жадность. Например, УНИАН нашел историю о том, как в 2011 году признали пропавшей без вести киевлянку, жительницу Печерского района. Официально, через государственного нотариуса, квартире назначили опекуна, и... недвижимость несколько раз переходила из рук в руки, пока "пропавшая" не объявилась. По решению суда, последний владелец квартиры должен вернуть ее законной собственнице.

"Это не может быть распространенной схемой с недвижимостью, слишком сложно. Процедура такая: если от человека год нет известий о месте нахождения, он объявляется пропавшим без вести. С этого момента должно пройти три года, после чего можно называть его умершим. И если делать все юридически правильно, то на каждом этапе нужно доказывать, что о человеке нет известий. При этом наследники не могут распоряжаться имуществом на протяжении еще пяти лет. Получается, надо ждать девять лет. Это не для мошенников, они ищут простые пути - проще подделать документы", - говорит член Совета отделения АПУ в Харьковской области, управляющий партнер АО "ЮК "АРЕС" Роман Чумак.

По его словам, чтобы обезопасить себя при покупке недвижимости, нужно изучать всю историю квартиры (дома), вплоть до первого документа. Или обратиться к юристу, который это сделает за вас.

Адвокат обращает внимание на то, что из-за аннексии Крыма, войны на Донбассе все больше людей становятся пропавшими без вести и вопросы с их недвижимостью могут со временем стать весьма актуальными.

УНИАН попалась на глаза любопытная история о "зомби" из Луганской области. В начале ноября 2018 года предпринимателя Алексея Топала признали мертвым. Скорее всего, его жена предоставила суду справку из райбольницы Суходольска (населенный пункт находится под контролем так называемой ЛНР), что мужчина умер. Важная деталь - у бывшего луганчанина был в столице бизнес, он занимался логистикой, таможенными вопросами. И к часу "безвременной кончины" проходил подозреваемым по нескольким уголовным делам.

Дальнейшее развитие событий показало, что "смерть" аресту не помеха. В июне 2020 года старший следователь главного управления СБУ вытащил брокера "с того света" и отправил прямиком в ад следственного изолятора. Получилась хорошая иллюстрация того, что "страшный суд" неотвратим.

Влад Абрамов, Владимир Стахно

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