Новая деятельность многим заменяет тренировки в спортзале.

Во Львове из-за снегопада, который накрыл город, появился новый вид "бизнеса" - раскапывание автомобилей за деньги.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Местные жители рассказывают, что такие услуги стоят от 180 до 250 гривень в зависимости от сложности.

"Работа изнурительная, но все занимаемся спортом и при этом помогаем городу. Передают еще 3 дня такого снега, возможно, увеличим свою ценовую политику", - поясняют "бизнесмены".

Читайте также"Полтора часа еду 10 метров": Львов замело, в Киеве из-за непогоды с рельсов сошли трамваи (фоторепортаж, видео)

В среднем на одну машину уходит 45 минут.

Это занятие, шутят львовяне, заменяет хорошую тренировку. В свою очередь тренер с десятилетним стажем Елена Некрасова советует перед работой разминку, а дальше - работать интенсивно, но с перерывами.

Многие горожане вынуждены самостоятельно откапывать собственные авто. Этот процесс они уже прозвали "Лопата-фест".

Детальнее - в сюжете:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован