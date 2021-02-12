Осадки усиливаются: во Львове выпал почти метр снега
Непогода продолжает бушевать в Украине.
По состоянию на сегодня, 12 февраля, 06:00, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах - с осадками в виде дождя.
Об этом сообщает Укравтодор.
На выходных в Украине постепенно прекратятся осадки и усилятся морозы
"С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской - до 90 см, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15 - 20 см)", - говорится в сообщении.
В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях наблюдался дождь при температуре 0°...+9°.
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля: данные погоды УНИАН
В пятницу, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом. Дожди ожидаются только на востоке и в Крыму. Температура ночью упадет до -16°, а температурный максимум днем достигнет +9°.
В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -14°, днем -11°.
Во Львове в пятницу будет снег, ночью -14°, днем -9°.
- Винница-12°... -14°
- Днепр+5°... -12°
- Донецк+10°... -11°
- Житомир-12°... -13°
- Запорожье+6°... -12°
- Ивано-Франковск-11°... -13°
- Киев-10°... -14°
- Кропивницкий-7°... -14°
- Луганск+12°... -8°
- Луцк-11°... -14°
- Львов-10°... -14°
- Николаев-5°... -10°
- Одесса-6°... -11°
- Полтава+4°... -13°
- Ровно-12°... -15°
- Симферополь+9°... -10°
- Сумы+3°... -15°
- Тернополь-13°... -15°
- Харьков+5°... -12°
- Херсон-2°... -10°
- Хмельницкий-12°... -14°
- Черкассы-9°... -16°
- Чернигов-9°... -13°
- Черновцы-10°... -12°