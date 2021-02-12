Осадки усиливаются: во Львове выпал почти метр снега

09:02, 12 февраля 2021
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Непогода продолжает бушевать в Украине.

Львов засыпало снегом / фото УНИАН
Львов засыпало снегом / фото УНИАН

По состоянию на сегодня, 12 февраля, 06:00, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах - с осадками в виде дождя.

Об этом сообщает Укравтодор.

На выходных в Украине постепенно прекратятся осадки и усилятся морозы

"С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской - до 90 см, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15 - 20 см)", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях наблюдался дождь при температуре 0°...+9°.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля: данные погоды УНИАН

В пятницу, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом. Дожди ожидаются только на востоке и в Крыму. Температура ночью упадет до -16°, а температурный максимум днем достигнет +9°.

В Киеве будет снежно, температура воздуха ночью -14°, днем -11°.

Во Львове в пятницу будет снег, ночью -14°, днем -9°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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