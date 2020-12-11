Врач советует не выходить на проезжую часть.

В Киеве из-за гололеда передвижение по улицам несет значительную опасность для пешеходов. Как не травмироваться и уберечься от травм - рассказал ортопед-травматолог Александр Коваленко.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Эксперт отметил опасность выхода на проезжую часть - несмотря на то, что там может быть не так скользко.

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"Я, как водитель, что уезжает рано на работу, сегодня утром столкнулся с ситуацией, когда люди были вынуждены выходить на проезжую часть, которая почищена или посыпана. И они в темное время суток передвигались по дороге. Уже вступили в силу новые ПДД, которые ранее рекомендовали, а сейчас обязывают пешеходов иметь светоотражатели на одежде. Поэтому я тоже всех людей призываю носить зимнюю обувь и передвигаться в темное время суток со светоотражателями на одежде", - сказал он.

Врач также посоветовал как можно меньше выходить из дома в подобную погоду.

"Если вы идете на подъем, то лучше передвигаться боком. Ходите медленно, приставными шагами", - добавил он.

Непогода в Киеве: что известно

Два дня подряд столица Украины, как и другие регионы, страдает от ледяных дождей, которые под действием низкой температуры превратили дороги и тротуары в каток. Из-за сложной метеорологической ситуации на утро, 11 декабря, в Киеве наблюдались аварии, пробки, задержки движения общественного транспорта.

Как отметили в КК "Киевавтодор", осадки продолжались до 06:00 утра при температуре около -1°С. Поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.

Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта.

Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

Тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городские власти обратились к ним с призывом не пренебрегать правилами благоустройства города и выполнить обработку противогололедными средствами.

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Автор: Юрий Годован