Собраны битвы, которые сыграли важную роль в истории Украины / УНИАН

Почему украинцы – воины: 30 битв за Украину ради жизни и свободы

Татьяна Урбанская
13:37, 05 августа 2021
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Исторически сложилось, что украинский народ – неагрессивный и миролюбивый – вынужден был веками доказывать свое право на жизнь и свободу с оружием в руках. Мы подготовили для вас 30 выдающихся и запоминающихся битв на украинской земле. Они не всегда заканчивались победой, но все же стали для нашей Родины знаковыми, сделав Украину Украиной.

Этот список сражений, очевидно, покажется субъективным. Некоторые события, представленные в нем, охватывают большие временные периоды, и их сложно свести к конкретному боевому столкновению. А некоторые эпизоды и вовсе можно назвать битвами за Украину только условно. Но все они состоялись при непосредственном участии украинцев и останутся в памяти будущих поколений.

1. Битва на Синих Водах (24 сентября – 25 декабря 1362 года). В то время часть современной Украины находилась под литовским влиянием, а Киевское княжество и Подолье – под гнетом татар, захвативших эти территории в середине XIII века. Считается, что победа русько-литовского войска в этой битве подорвала могущество Золотой орды, что позволило по максимуму освободить украинские территории от монголо-татарского ига.

Битва на Синих Водах / ru.wikipedia.org/Orlenov

2. Атака Калужского посада (ноябрь-декабрь 1618 года) казаками Войска Запорожского под предводительством гетмана Петра Сагайдачного, совершенная после осады Москвы в ходе польско-московской войны (так называемый Поход на Москву). Действия запорожцев поспособствовали заключению перемирия на условиях Речи Посполитой. Условиями участия казаков в походе Польши на Московское царство были расширение казацкой территории, снятие запретов и ограничений на православие, увеличение численности войска, признание Польшей судебной и административной автономии войска запорожского.

Кроме того, необходимость постоянно лавировать между Османской империей, Московским царством и Речью Посполитой заставила гетмана использовать поход на Москву как демонстрацию силы казачества. Польский король и сейм частично согласились с этими требованиями. В результате, за участие в московском походе запорожцы получили неплохое вознаграждение, гетманский полк разместился на постой в Киеве, а Сагайдачный принял титул "гетмана Украины" и стал управлять той частью страны, которая признавала себя казацкой. В честь гетмана назван флагман ВМС Украины.

Петр Сагайдачный с казаками / Картина Андрея Серебрякова

3. Битва под Желтыми водами (весна 1648 года) в ходе восстания Богдана Хмельницкого ознаменовалась победой казаков в союзе с татарами над поляками. В ходе битвы реестровые казаки, состоявшие на польской службе, перешли на сторону Хмельницкого. Победа в этой битве дала украинцам надежду на выход из-под польского влияния.

Картина Юрия Саницкого "Битва под Желтыми водами"

4. Корсунская битва (май 1648 года) – еще одна важная битва Хмельницкого. После победы под Желтыми водами казаки двинулись к Корсуни, где располагались войсковые части польских коронных гетманов Калиновского и Потоцкого. Это сражение нанесло непоправимый урон польскому войску, погибли более 20 тысяч человек. На украинских территориях началось массовое национально-освободительное восстание против Речи Посполитой.

Одним из важных сражений Богдана Хмельницкого была Корсунская битва / УНИАН

5. Битва под Берестечком (июнь 1651 года) – еще одна битва Хмельницкого, которая, в отличие от предыдущих, закончилась поражением. В результате гетман был вынужден принять дискриминирующий "Белоцерковский мир", согласно которому число реестрового казацкого войска уменьшалось вдвое, а казацкая территория – Гетманщина – сокращалась с 16 полков (9 на Правобережье и 7 на Левобережье) до одного Киевского воеводства.

Польской шляхте возвращались все ее давние владения, а крестьяне должны были вернуться на панщину. Естественно, авторитет Хмельницкого стремительно таял. Стечение ряда неблагоприятных обстоятельств и подтолкнуло его к решению о переходе Гетманщины "под руку" русского царя.

Битва под Берестечком / Артур Орленов/Facеbook

6. Битва под Подгайцами (октябрь 1667 года) – поражение казаков под предводительством гетмана Петра Дорошенко в ходе Западного похода, которое вынудило его заключить соглашение, признающее превосходство Речи Посполитой над Правобережной Украиной. Этот период в истории Гетманщины называется Руина. Фактически, на территориях Правобережной и Левобережной Украины постоянно велись кровопролитные сражения. В это время Московское царство, Речь Посполитая и Османская империя вели борьбу за контроль над территориями, подконтрольными Войску Запорожскому.

Накануне Западного похода Дорошенко Речь Посполитая и Московское царство вели переговоры о мире. В результате этих переговоров Москва могла отречься от претензий к Правобережной Украины, чтобы укрепить свое господство над Левобережьем. В этой связи гетман Дорошенко, который стремился к единству Украины и свободе Войска Запорожского, запланировал поход на Речь Посполитую, чтобы заставить и ее отречься от Правобережья, и, таким образом, поставить обе стороны перед фактом независимости этой части Украины.

После поражения и подписания невыгодного казакам мира, население Правобережья, неудовлетворенное правлением Дорошенко и разоряемое татарскими набегами, массово переходило на Левобережье, становясь под знамена левобережного гетмана Самойловича и лишая правобережную часть Украины какой-либо самостоятельности и геополитического значения, в целом.

Гетман Петро Дорошенко / УНИАН

7. Полтавская битва (лето 1709 года). В период Северной войны гетман Иван Мазепа попытался вывести Левобережную Украины из состава Русского царства, заключив сделку со шведским королем в 1707 году. Однако Полтавская битва, в которой армия шведов была обескровлена, стала переломной в войне. Военное могущество Швеции было подорвано, и чаша весов качнулась в пользу победы России.

Переход же Мазепы на сторону шведов стал основной причиной последующего расформирования Войска Запорожского, упразднения институтов Гетманщины и следов ее территориально-административного устройства. Управление и контроль над украинскими землями Левобережной Украины полностью перешли Малороссийскому приказу, который с 1662 года и так управлял гетманами Левобережья.

Впоследствии, в 1722 году Малороссийский приказ трансформировался в Малороссийскую коллегию, которая осуществляла управление Левобережной Украиной вместо выборного гетмана.

В ходе Полтавской битвы армия шведов была обескровлена / УНИАН

8. Бой на горе Маковка (весна-лето 1915 года) в ходе Горлицкого прорыва – наступательной операции германо-австрийских против российских войск в Первую мировую – стал самым крупным сражением Украинских сечевых стрельцов, воевавших на стороне Австро-Венгрии против российской армии. В дальнейшем стрельцы принимали участие в пятой Галицкой битве, так называемом "наступлении Керенского", в которой потеряли много бойцов.

В целом, в Первую мировую украинцы принимали участие в битвах по разные стороны баррикад – с российской и австрийской стороны. Но Сечевые стрельцы требуют отдельного внимания, поскольку они имели большое значение для создания военной терминологии, фольклора, песни и музыки (оркестра УСС), появления украинской униформы, в частности, "мазепинки". Кроме того, они были первыми украинскими частями, отобранными по национальному признаку.

После распада Австро-Венгерской империи, Сечевые стрельцы составили костяк Галицкой армии, защищавшей от поляков Западно-Украинскую народную Республику (ЗУНР). Из тех стрельцов, кто оказался в русском плену, в 1917 году был сформирован Галицко-Буковинский курень, ставший фундаментом для формирования армии Украинской народной Республики (УНР).

Бой на горе Маковка был крупнейшим сражением Украинских сечевых стрельцов, которые воевали на стороне Австро-Венгрии против российской армии / artkolo.org

9. Бой под Крутами (январь 1918 года) – вооруженное столкновение на железнодорожной станции в районе села Круты между отрядом советских войск и молодыми защитниками украинской государственности, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву.

Несмотря на то, что этот бой не сказался на последовавшей военной кампании (Украинская революция, украинско-советская битва за украинскую идентичность и становление государственности продолжалась в период 1917-1921 годов), юнкера, студенты и гимназисты, составлявшие костяк защиты Украинской народной республики, приостановили наступление противника и совершили организованное отступление, разрушая за собой пути и мосты. По некоторым данным, российское советское войско потеряло боеспособность на четыре дня.

Есть сведения, что после боя под Крутами российское советское войско на несколько дней потеряло боеспособность / УНИАН

10. Захват Черноморского флота (29 апреля 1918 года) и установление на территории Крыма украинской власти – результат Крымской операции – военного похода специальной группы Армии Украинской Народной Республики (УНР) на Крым против большевиков. Этот поход стал настоящим триумфом украинской армии: 29 апреля 1918 года Черноморский флот в Севастополе поднял украинский национальный флаг.

Руководство флота объявило о своем подчинении правительству в Киеве. УНР готова была присоединить Крым на правах автономии. Крымский поход стал громкой заявкой украинцев о своем праве на существование в виде отдельного государства.

Ветеран армии УНР Леонид Перфецкий / "Подъем украинского флага"

11. Львовское восстание (ноябрьский переворот 1918 года). Восстание украинцев во Львове, организованное Украинской Национальной Радой силами Украинских Сечевых стрельцов с целью установления власти Украинского государства (названного впоследствии "Западно-Украинская Народная Республика") на землях, на которые она (ЗУНР) обоснованно претендовала. В результате образовалось государство площадью 70 тыс. км.

Манифест Украинской народной Рады о провозглашении Украинского Государства

12. Чортковское наступление (7-28 июня 1919 года) – наступательная военная операция Украинской Галицкой Армии (УГА) – одна из самых значительных во время Украинской-польской войны 1918-1919 годов. 25 000 украинских солдат и офицеров заставили отступить по всей линии фронта более чем стотысячую польскую армию, хорошо вооруженную и оснащенную. И только внешние факторы, а также отсутствие материально-технического обеспечения, спасли противника от военного поражения.

Скриншот

13. Взятие Киева войсками Директории (14 декабря 1918 года), восстановление УНР. В то время, пока на Западной Украине формировалась ЗУНР, центр сотрясали свои перипетии. В апреле 1918 года в Киеве была разогнана Центральная Рада, а власть передана Павлу Скоропадскому, провозглашенному гетманом. УНР была переименована в Украинскую державу. Но уже 13 ноября того же года бывшие деятели Центральной Рады образовали Директорию УНР, которая начала вооруженную борьбу с гетьманатом.

14 декабря 1918 года войска Директории заняли Киев, УНР была восстановлена. Параллельно с этим руководство УНР, под фактическим предводительством Симона Петлюры, устанавливало тесные отношения с ЗУНР – 1 декабря 1918 года делегаты Директории и ЗУНР подписали предварительный договор об объединении обеих украинских республик в одно государство.

А 22 января 1919 года в Киеве состоялось торжественное провозглашение Акта об объединении УНР и ЗУНР на федеративных началах (Акт Злуки). Современная Украина ежегодно отмечает этот день как День Соборности.

В Киеве 22 января 1919 года был провозглашен Атк об объединении УНР и ЗУНР / УНИАН

14. Бой за Вознесенск (15 апреля 1920 года) в ходе Первого зимнего похода армии УНР был одним из ряда значимых битв этого похода, поскольку ослабленные тифом бойцы украинской армии сумели не только пополнить запасы боеприпасов, но и захватить узловую железнодорожную станцию. Первый зимний поход считается героической страницей военного искусства периода национально-освободительной борьбы в Украине в 1917 - 1921 годов, во время которого украинская армия впервые удачно применила партизанские методы борьбы с многочисленными врагами.

Кроме того, поход ускорил ликвидацию Добровольческой армии Деникина, "белое движение" было окончательно дискредитировано, а украинцы в разных регионах радостно встречали свое войско и свою власть. Такой подъем национального самосознания вынудил большевиков менять тактику. До этого они шли в Украину как интернационалисты, а украинский язык считали признаком контрреволюции. После первого зимнего похода армии УНР большевики ослабили давление на все украинское.

Бойцы армии УНР в Киеве у Михайловского Золотоверхого собора / Скриншот

15. Бой возле села Базар на Волыни (17 ноября 1921 года) в ходе Второго зимнего похода закончился для Волынской группы армии УНР поражением. В целом большинство историков считают, что этот поход изначально не имел шансов на успех, а был, скорее, походом отчаяния и актом героизма.

План командования армии УНР и повстанцев предполагал предоставление военной помощи партизанскому движению в Украине. Активные действия повстанческих отрядов должны были помешать вывозу продовольствия из Украины в Россию и, тем самым, спасти население от голода (как раз на зиму 1921-1922 гг. пришелся первый голодомор, спровоцированный большевистской политикой "военного коммунизма" – фактического ограбления села так называемой "продразверсткой").

Стратегической задачей операции было поднятие всенародного восстания и свержения большевистского режима в Украине. Второй зимний поход стал последней попыткой украинских сил открытым военным путем добыть независимость Украине, но закончился провалом.

Волынская группа армии УНР проиграла Бой у села Базар / УНИАН

16. Битва за Днепр (вторая половина 1943 года) – ряд взаимосвязанных стратегических операций Красной армии в ходе Второй мировой войны считается одной из крупнейших сражений в мировой истории. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а фронт растянулся на 750 км. В ходе четырехмесячной операции от гитлеровских войск была почти полностью освобождена Левобережная Украина, Киев и захвачены стратегические плацдармы на правом берегу Днепра. Это создало условия для последующего оттеснения немцев с Правобережной Украины.

В целом, как и в Первую мировую, украинцы воевали на всех фронтах и принимали участие в крупнейших битвах. В Советской армии маршалы и генералы украинского происхождения возглавляли более половины из 15 фронтов. С другой стороны СССР противостояли ОУН (Революционный провод) под руководством Степана Бандеры. Преследуя главную цель – провозглашение независимого украинского государства, ОУН вызвали этим недовольство своих немецких союзников. В результате чего Бандера и много его побратимов были арестованы. После этого организация перешла к методам подпольной борьбы и стала организационной основой для Украинской повстанческой армии (УПА).

 Битвой за Днепр называют операции Красной армии, связанные между собой / УНИАН

17. Бой отряда УПА "Месть Полесья" против немцев на шоссе Ковель-Брест (май 1943 года) – один из эпизодов борьбы УПА против немцев. В результате этого боя была разгромлена колона германских войск и погиб рейсхляйтер, начальник штаба СА (штурмовых войск) обергруппенфюрер Виктор Лютце. Ко второй половине 1943 года вооруженные отряды ОУН (б) и УПА взяли под контроль значительную часть территорий Волыни и Полесья, а немецкая администрация продолжала контролировать только ключевые пути снабжения и крупные населенные пункты.

Сильной стороной УПА было то, что она опиралась на разветвленную сеть Организации Украинских Националистов (ОУН), которая пользовалась поддержкой населения благодаря политической платформе, включающая лозунги о самостоятельности Украины, борьбу за демократию против нацизма и большевизма. В ответ на действия ОУН-УПА немцы проводили массовые аресты и расстрелы членов украинских националистических операций.

Бой отряда УПА под названием «Месть Полесья» был одним из эпизодов борьбы против немцев / УНИАН

18. Бой под Гурбами (21-25 апреля 1944 года) между войсками НКВД СССР и силами УПА – один из многочисленных боев УПА против советской армии и партизан – закончился тактической победой советских войск, однако – позволил украинским повстанцам выйти из окружения. Когда в 1943 году, вслед за Полесьем и Волынью, первые отряды УПА начали создаваться в Галичине, туда с рейдом направились советские партизаны под руководством Сидора Ковпака.

Для уничтожения УПА большевики сначала применили массовые фронтальные бои и столкновения, в том числе, с привлечением нескольких дивизий войск НКВД, а с 1945 года – даже устроили большую блокаду с расположением войск НКВД по селам с целью не допустить помощи населения отрядам УПА и подполья.

После окончания Второй мировой правительство УССР неоднократно обращались к воинам УПА с призывом сложить оружие, обещая помилование, но тех, кто соглашался, впоследствии судили и высылали в концлагеря. После смерти главного командира УПА – Романа Шухевича в 1950 году, армия была сильно ослаблена… Как бы там ни было, точечные боевые действия и акты сопротивления советской власти УПА и подполье проводили по меньшей мере до 1956 года.

19. Первая ночь Оранжевой революции (22 ноября 2004 года), когда с нескольких тысяч сторонников оппозиции, оставшихся ждать оглашения результатов второго тура президентских выборов на Майдане, мирный многомиллионный протест распространился на большинство регионов страны. 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины признал, что определить победителя не представляется возможным, и назначил переголосование второго тура. Повторное голосование зафиксировало победу Виктора Ющенко с отрывом в 8 %.

Эта ночь является психологическим сражением, бескровным – но крайне важным в истории украинской борьбы за государственность и свободу. Протестующие, оставаясь ночевать на улицах в центре столицы, опасались, что власть применит водометы и силовиков для их разгона. К счастью, Оранжевый Майдан прошел бескровно.

Первая ночь Оранжевой революции была психологическим сражением / УНИАН

20. Евромайдан – реакция украинцев на отказ президента Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС – по крайней мере, самое его начало, тоже не производил "воинственного" впечатления. Не мирным он стал после жесткого разгона студентов под Стеллой Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. 1 декабря количественное преимущество силовиков было преодолено – на улицы Киева вышли сотни тысяч людей и на Майдане началась установка баррикад.

Столкновения с "Беркутом" становятся обыденными, "правоохранители" и суды массово клепают уголовные дела против активистов. 4 декабря силовики строят свои баррикады в правительственном квартале.

В ночь с 10 на 11 декабря власть предпринимает попытку разгона Евромайдана. Но штурм был отбит. Янукович начинает торги с оппозицией, а пока политики "договариваются", Майдан стоит. 

Активисты Евромайдана / УНИАН

21. Горящая "Груша" – начало горячей фазы Революции достоинства (19-24 января 2014 года). Евромайдан окончательно превратился в Революцию достоинства после ряда неадекватных действий власти и силовиков – избиения студентов, штурмов баррикад, проведенных преступниками в милицейских погонах. Майдан перестал миндальничать с "Беркутом", центр Киева превратился в место массовых столкновений, улица Грушевского пылала покрышками. Силовики открывали огонь по демонстрантам боевыми патронами. Появились первые погибшие…

Горящая «Груша» стала началом горячей фазы Евромайдана / УНИАН

22. Расстрел Небесной сотни (20 февраля 2014 года). В день, когда парламент должен был рассмотреть возможные изменения в Конституцию, под Верховную Раду вышли и митингующие. Спецподразделения встретили их на углу улиц Шелковичной и Институтской водометами и газом.

Одновременно активисты были атакованы в Мариинском парке значительными силами так называемых титушек – представителей Антимайдана, свезенных в Киев командой Януковича для борьбы с оппонентами. Появились погибшие с обеих сторон. Силовики штурмовали Майдан и оттесняли митингующих с части их позиций 18-19 февраля. 20 февраля 2014 года Майдан перешел в наступление, вернул свои позиции и расширил контролируемую зону до правительственного квартала. Однако все это происходило под обстрелом снайперами…

В этот день представители МВД впервые официально признали, что против активистов использовалось огнестрельное оружие. Погибли более сотни человек.

Активистов Евромайдана расстреляли 20 февраля 2014 года / УНИАН

23. Аннексия Крыма РФ, начало российско-украинской войны (23 февраля 2014 года). 23 февраля в ходе акции перед зданием Верховного Совета АР Крым в Симферополе, поддерживаемые бойцами российского спецназа, представители пророссийских партий объявили о мобилизации крымчан в народные дружины для "охраны мира и спокойствия в Крыму".

27 февраля марионетка Кремля Сергей Аксенов объявил себя "главой Совета министров АР Крым", отказался признать законную власть Киева и попросил "помощи и защиты" у России. Украинский полуостров наводнили "зеленые человечки" – военные без опознавательных знаков, захватывающие украинские военные части и корабли.

Результатом стала аннексия Крыма Россией и дальнейшее распространение Кремлем российской агрессии на украинские материковые территории. Впрочем, не устояли только отдельные части Донецкой и Луганской областей, боевые действия в которых ведутся до сих пор.

Украинский Крым заполнили «зеленые человечки», а потом полуостров незаконно аннексировала РФ / Reuters

24. Морской бой. Отдельным эпизодом российской оккупации украинского Крыма стоит выделить блокаду украинского флота (3-26 марта 2014 года). Сначала возможность украинским кораблям выйти из Донузлава в Одессу перекрыл ракетный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота Российской Федерации.

Потом россияне "утилизировали" большой противолодочный корабль "Очаков" – затопили его у входа в Донузлав. В ловушке оказались 13 украинских кораблей. Но даже явное количественное превосходство россиян, а также пророссийски настроенные капитаны некоторых украинских суден, которые предпочли сдаться, не позволило "взять" украинцев "голыми руками".

Почти месяц россияне "охотились" за ними в этой закрытой акватории. Самым отчаянным – последним кораблем под украинским флагом в Крыму – стал тральщик "Черкассы". Он не просто не сдавался, а несколько раз предпринимал попытки прорваться в открытое море. 26 марта россиянам удалось захватить "Черкассы", применив против украинского тральщика два военных вертолета и три катера со спецназом на борту. 

Экипаж тральщика «Черкассы» не захотел сдаваться / Скриншот

25. АТО. 12 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о начале антитеррористической операции на востоке страны. В ходе АТО случилось множество битв. А результатом (операция продолжалась до 30 апреля 2018 года), в частности, можно считать освобождение Славянска, Краматорска, Бахмута, Мариуполя и других городов из-под вражеской оккупации, длившейся несколько месяцев. Впрочем, в 2018 году антитеррористическая операция не закончилась, а трансформировалась в операцию объединенных сил (ООС) и длится до сих пор.

АТО на Донбассе решили начать 12 апреля 2014-го / Reuters

26. Бои за Авдеевскую "промку" (с 28 июля 2014 года). Контроль над Авдеевкой в украинско-российской давал огромное тактическое преимущество. Это – контроль над северными частями Донецка и Ясиноватой, южной части Горловки и важной международной трассой М-04 "Донецк-Горловка". Не говоря уже о том, здесь работает огромное предприятие – Авдеевский коксохимический завод.

В конце июля 2014 года Вооруженные силы Украины начали вытеснять подразделения "ДНР" из Авдеевки, которую боевики контролировали с апреля. Очистить город удалось за три дня. Но на этом история не закончилась.

До конца 2014 года террористы обстреливали не только позиции украинских военных, но и мирных жителей. Многие погибли, в том числе дети. С января 2015 года, когда внимание российско-террористический войск больше не было сосредоточено на Донецком аэропорте (это еще одна важная битва за Украину, о которой мы расскажем ниже) ситуация с обстрелами Авдеевки сильно ухудшилась.

Даже после подписания Минских соглашений, пытаясь выбить украинских военных с этой территории, боевики применяли для этого все запрещенные этими соглашениями виды вооружений. "Горячая фаза" украинско-российского конфликта на Авдеевской "промке", по факту, не прекращается до сегодняшнего дня.

Бои за промзону Авдеевки начались в конце июля 2014 года / УНИАН

27. Бои за Иловайск (6-7 августа 2014 – первый штурм города украинскими военными) – ожесточенные боевые действия в районе города Иловайска. В ходе боев украинская армия овладела частью города, но впоследствии силы ВСУ и МВД были окружены боевиками из террористической организации "ДНР" и российскими военными.

Несмотря на договоренности о прекращении огня для отступления украинских сил, террористы открыли огонь по уходившим из "котла" бойцам ВСУ, вследствие чего украинская армия понесла большие потери.

В районе Иловайска шли ожесточенные бои / Скриншот

28. Бои за Донецкий аэропорт (26 апреля 2014 года) стали крупнейшим противостоянием за установление контроля над объектом стратегического значения. Оборона аэропорта украинскими воинами – "киборгами" - вошла в историю Украины как "украинский Сталинград", продлившись 244 дня.

Подразделения украинской армии и добровольцев ушли с территории аэропорта непобежденными только в середине января 2015 года, лишь потому, что "не выдержал бетон" – сооружения аэропорта и взлетная полоса были полностью разрушены и объект уже не имел никакого военного или иного значения.

Украинские воины обороняли ДАП более 240 дней / Reuters

29. Бои за Дебальцево (18 февраля 2015 года) закончились выведением украинских вооруженных сил из города, но сохранением тысяч жизней солдат и мирных жителей. После того, как "киборги" покинули разрушенный Донецкий аэропорт, масштабные боевые действия в зоне конфликта возобновились в январе 2015 года в районе Дебальцево.

Особенно активными они стали в начале февраля – уже после подписания вторых Минских соглашений и установления перемирия, регулярно нарушаемого российско-террористическими бандформированиями. В середине февраля боевики "ДНР" и российские военные заняли большую часть города. Украинские военнослужащие отступили, чтобы уберечь город от уничтожения.

Бои за Дебальцево шли в феврале 2015-го / sprotyv.info

30. Блокада Азовского моря. Весной 2018 года, накануне введения в эксплуатацию незаконно возведенного Керченского моста, Россия начала пиратствовать в Азовском море с массово задерживать украинские судна в его акватории. А уже осенью три корабля военно-морских сил Украины – два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" – подверглись прямому нападению сил ВМФ России.

Захваченные украинские катера и буксир в подконтрольном РФ крымском городе Керчь / glava.rk.gov.ru

Они были обстреляны и захвачены русскими. В плену оказались 23 моряка, шестеро из которых были ранены.

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