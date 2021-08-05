Почему украинцы – воины: 30 битв за Украину ради жизни и свободы

Исторически сложилось, что украинский народ – неагрессивный и миролюбивый – вынужден был веками доказывать свое право на жизнь и свободу с оружием в руках. Мы подготовили для вас 30 выдающихся и запоминающихся битв на украинской земле. Они не всегда заканчивались победой, но все же стали для нашей Родины знаковыми, сделав Украину Украиной.

Этот список сражений, очевидно, покажется субъективным. Некоторые события, представленные в нем, охватывают большие временные периоды, и их сложно свести к конкретному боевому столкновению. А некоторые эпизоды и вовсе можно назвать битвами за Украину только условно. Но все они состоялись при непосредственном участии украинцев и останутся в памяти будущих поколений.

1. Битва на Синих Водах (24 сентября – 25 декабря 1362 года). В то время часть современной Украины находилась под литовским влиянием, а Киевское княжество и Подолье – под гнетом татар, захвативших эти территории в середине XIII века. Считается, что победа русько-литовского войска в этой битве подорвала могущество Золотой орды, что позволило по максимуму освободить украинские территории от монголо-татарского ига.

2. Атака Калужского посада (ноябрь-декабрь 1618 года) казаками Войска Запорожского под предводительством гетмана Петра Сагайдачного, совершенная после осады Москвы в ходе польско-московской войны (так называемый Поход на Москву). Действия запорожцев поспособствовали заключению перемирия на условиях Речи Посполитой. Условиями участия казаков в походе Польши на Московское царство были расширение казацкой территории, снятие запретов и ограничений на православие, увеличение численности войска, признание Польшей судебной и административной автономии войска запорожского.

Кроме того, необходимость постоянно лавировать между Османской империей, Московским царством и Речью Посполитой заставила гетмана использовать поход на Москву как демонстрацию силы казачества. Польский король и сейм частично согласились с этими требованиями. В результате, за участие в московском походе запорожцы получили неплохое вознаграждение, гетманский полк разместился на постой в Киеве, а Сагайдачный принял титул "гетмана Украины" и стал управлять той частью страны, которая признавала себя казацкой. В честь гетмана назван флагман ВМС Украины.

3. Битва под Желтыми водами (весна 1648 года) в ходе восстания Богдана Хмельницкого ознаменовалась победой казаков в союзе с татарами над поляками. В ходе битвы реестровые казаки, состоявшие на польской службе, перешли на сторону Хмельницкого. Победа в этой битве дала украинцам надежду на выход из-под польского влияния.

4. Корсунская битва (май 1648 года) – еще одна важная битва Хмельницкого. После победы под Желтыми водами казаки двинулись к Корсуни, где располагались войсковые части польских коронных гетманов Калиновского и Потоцкого. Это сражение нанесло непоправимый урон польскому войску, погибли более 20 тысяч человек. На украинских территориях началось массовое национально-освободительное восстание против Речи Посполитой.

5. Битва под Берестечком (июнь 1651 года) – еще одна битва Хмельницкого, которая, в отличие от предыдущих, закончилась поражением. В результате гетман был вынужден принять дискриминирующий "Белоцерковский мир", согласно которому число реестрового казацкого войска уменьшалось вдвое, а казацкая территория – Гетманщина – сокращалась с 16 полков (9 на Правобережье и 7 на Левобережье) до одного Киевского воеводства.

Польской шляхте возвращались все ее давние владения, а крестьяне должны были вернуться на панщину. Естественно, авторитет Хмельницкого стремительно таял. Стечение ряда неблагоприятных обстоятельств и подтолкнуло его к решению о переходе Гетманщины "под руку" русского царя.

6. Битва под Подгайцами (октябрь 1667 года) – поражение казаков под предводительством гетмана Петра Дорошенко в ходе Западного похода, которое вынудило его заключить соглашение, признающее превосходство Речи Посполитой над Правобережной Украиной. Этот период в истории Гетманщины называется Руина. Фактически, на территориях Правобережной и Левобережной Украины постоянно велись кровопролитные сражения. В это время Московское царство, Речь Посполитая и Османская империя вели борьбу за контроль над территориями, подконтрольными Войску Запорожскому.

Накануне Западного похода Дорошенко Речь Посполитая и Московское царство вели переговоры о мире. В результате этих переговоров Москва могла отречься от претензий к Правобережной Украины, чтобы укрепить свое господство над Левобережьем. В этой связи гетман Дорошенко, который стремился к единству Украины и свободе Войска Запорожского, запланировал поход на Речь Посполитую, чтобы заставить и ее отречься от Правобережья, и, таким образом, поставить обе стороны перед фактом независимости этой части Украины.

После поражения и подписания невыгодного казакам мира, население Правобережья, неудовлетворенное правлением Дорошенко и разоряемое татарскими набегами, массово переходило на Левобережье, становясь под знамена левобережного гетмана Самойловича и лишая правобережную часть Украины какой-либо самостоятельности и геополитического значения, в целом.

7. Полтавская битва (лето 1709 года). В период Северной войны гетман Иван Мазепа попытался вывести Левобережную Украины из состава Русского царства, заключив сделку со шведским королем в 1707 году. Однако Полтавская битва, в которой армия шведов была обескровлена, стала переломной в войне. Военное могущество Швеции было подорвано, и чаша весов качнулась в пользу победы России.

Переход же Мазепы на сторону шведов стал основной причиной последующего расформирования Войска Запорожского, упразднения институтов Гетманщины и следов ее территориально-административного устройства. Управление и контроль над украинскими землями Левобережной Украины полностью перешли Малороссийскому приказу, который с 1662 года и так управлял гетманами Левобережья.

Впоследствии, в 1722 году Малороссийский приказ трансформировался в Малороссийскую коллегию, которая осуществляла управление Левобережной Украиной вместо выборного гетмана.

8. Бой на горе Маковка (весна-лето 1915 года) в ходе Горлицкого прорыва – наступательной операции германо-австрийских против российских войск в Первую мировую – стал самым крупным сражением Украинских сечевых стрельцов, воевавших на стороне Австро-Венгрии против российской армии. В дальнейшем стрельцы принимали участие в пятой Галицкой битве, так называемом "наступлении Керенского", в которой потеряли много бойцов.

В целом, в Первую мировую украинцы принимали участие в битвах по разные стороны баррикад – с российской и австрийской стороны. Но Сечевые стрельцы требуют отдельного внимания, поскольку они имели большое значение для создания военной терминологии, фольклора, песни и музыки (оркестра УСС), появления украинской униформы, в частности, "мазепинки". Кроме того, они были первыми украинскими частями, отобранными по национальному признаку.

После распада Австро-Венгерской империи, Сечевые стрельцы составили костяк Галицкой армии, защищавшей от поляков Западно-Украинскую народную Республику (ЗУНР). Из тех стрельцов, кто оказался в русском плену, в 1917 году был сформирован Галицко-Буковинский курень, ставший фундаментом для формирования армии Украинской народной Республики (УНР).

9. Бой под Крутами (январь 1918 года) – вооруженное столкновение на железнодорожной станции в районе села Круты между отрядом советских войск и молодыми защитниками украинской государственности, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву.

Несмотря на то, что этот бой не сказался на последовавшей военной кампании (Украинская революция, украинско-советская битва за украинскую идентичность и становление государственности продолжалась в период 1917-1921 годов), юнкера, студенты и гимназисты, составлявшие костяк защиты Украинской народной республики, приостановили наступление противника и совершили организованное отступление, разрушая за собой пути и мосты. По некоторым данным, российское советское войско потеряло боеспособность на четыре дня.

10. Захват Черноморского флота (29 апреля 1918 года) и установление на территории Крыма украинской власти – результат Крымской операции – военного похода специальной группы Армии Украинской Народной Республики (УНР) на Крым против большевиков. Этот поход стал настоящим триумфом украинской армии: 29 апреля 1918 года Черноморский флот в Севастополе поднял украинский национальный флаг.

Руководство флота объявило о своем подчинении правительству в Киеве. УНР готова была присоединить Крым на правах автономии. Крымский поход стал громкой заявкой украинцев о своем праве на существование в виде отдельного государства.

11. Львовское восстание (ноябрьский переворот 1918 года). Восстание украинцев во Львове, организованное Украинской Национальной Радой силами Украинских Сечевых стрельцов с целью установления власти Украинского государства (названного впоследствии "Западно-Украинская Народная Республика") на землях, на которые она (ЗУНР) обоснованно претендовала. В результате образовалось государство площадью 70 тыс. км.

12. Чортковское наступление (7-28 июня 1919 года) – наступательная военная операция Украинской Галицкой Армии (УГА) – одна из самых значительных во время Украинской-польской войны 1918-1919 годов. 25 000 украинских солдат и офицеров заставили отступить по всей линии фронта более чем стотысячую польскую армию, хорошо вооруженную и оснащенную. И только внешние факторы, а также отсутствие материально-технического обеспечения, спасли противника от военного поражения.

13. Взятие Киева войсками Директории (14 декабря 1918 года), восстановление УНР. В то время, пока на Западной Украине формировалась ЗУНР, центр сотрясали свои перипетии. В апреле 1918 года в Киеве была разогнана Центральная Рада, а власть передана Павлу Скоропадскому, провозглашенному гетманом. УНР была переименована в Украинскую державу. Но уже 13 ноября того же года бывшие деятели Центральной Рады образовали Директорию УНР, которая начала вооруженную борьбу с гетьманатом.

14 декабря 1918 года войска Директории заняли Киев, УНР была восстановлена. Параллельно с этим руководство УНР, под фактическим предводительством Симона Петлюры, устанавливало тесные отношения с ЗУНР – 1 декабря 1918 года делегаты Директории и ЗУНР подписали предварительный договор об объединении обеих украинских республик в одно государство.

А 22 января 1919 года в Киеве состоялось торжественное провозглашение Акта об объединении УНР и ЗУНР на федеративных началах (Акт Злуки). Современная Украина ежегодно отмечает этот день как День Соборности.

14. Бой за Вознесенск (15 апреля 1920 года) в ходе Первого зимнего похода армии УНР был одним из ряда значимых битв этого похода, поскольку ослабленные тифом бойцы украинской армии сумели не только пополнить запасы боеприпасов, но и захватить узловую железнодорожную станцию. Первый зимний поход считается героической страницей военного искусства периода национально-освободительной борьбы в Украине в 1917 - 1921 годов, во время которого украинская армия впервые удачно применила партизанские методы борьбы с многочисленными врагами.

Кроме того, поход ускорил ликвидацию Добровольческой армии Деникина, "белое движение" было окончательно дискредитировано, а украинцы в разных регионах радостно встречали свое войско и свою власть. Такой подъем национального самосознания вынудил большевиков менять тактику. До этого они шли в Украину как интернационалисты, а украинский язык считали признаком контрреволюции. После первого зимнего похода армии УНР большевики ослабили давление на все украинское.

15. Бой возле села Базар на Волыни (17 ноября 1921 года) в ходе Второго зимнего похода закончился для Волынской группы армии УНР поражением. В целом большинство историков считают, что этот поход изначально не имел шансов на успех, а был, скорее, походом отчаяния и актом героизма.

План командования армии УНР и повстанцев предполагал предоставление военной помощи партизанскому движению в Украине. Активные действия повстанческих отрядов должны были помешать вывозу продовольствия из Украины в Россию и, тем самым, спасти население от голода (как раз на зиму 1921-1922 гг. пришелся первый голодомор, спровоцированный большевистской политикой "военного коммунизма" – фактического ограбления села так называемой "продразверсткой").

Стратегической задачей операции было поднятие всенародного восстания и свержения большевистского режима в Украине. Второй зимний поход стал последней попыткой украинских сил открытым военным путем добыть независимость Украине, но закончился провалом.

16. Битва за Днепр (вторая половина 1943 года) – ряд взаимосвязанных стратегических операций Красной армии в ходе Второй мировой войны считается одной из крупнейших сражений в мировой истории. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а фронт растянулся на 750 км. В ходе четырехмесячной операции от гитлеровских войск была почти полностью освобождена Левобережная Украина, Киев и захвачены стратегические плацдармы на правом берегу Днепра. Это создало условия для последующего оттеснения немцев с Правобережной Украины.

В целом, как и в Первую мировую, украинцы воевали на всех фронтах и принимали участие в крупнейших битвах. В Советской армии маршалы и генералы украинского происхождения возглавляли более половины из 15 фронтов. С другой стороны СССР противостояли ОУН (Революционный провод) под руководством Степана Бандеры. Преследуя главную цель – провозглашение независимого украинского государства, ОУН вызвали этим недовольство своих немецких союзников. В результате чего Бандера и много его побратимов были арестованы. После этого организация перешла к методам подпольной борьбы и стала организационной основой для Украинской повстанческой армии (УПА).

17. Бой отряда УПА "Месть Полесья" против немцев на шоссе Ковель-Брест (май 1943 года) – один из эпизодов борьбы УПА против немцев. В результате этого боя была разгромлена колона германских войск и погиб рейсхляйтер, начальник штаба СА (штурмовых войск) обергруппенфюрер Виктор Лютце. Ко второй половине 1943 года вооруженные отряды ОУН (б) и УПА взяли под контроль значительную часть территорий Волыни и Полесья, а немецкая администрация продолжала контролировать только ключевые пути снабжения и крупные населенные пункты.

Сильной стороной УПА было то, что она опиралась на разветвленную сеть Организации Украинских Националистов (ОУН), которая пользовалась поддержкой населения благодаря политической платформе, включающая лозунги о самостоятельности Украины, борьбу за демократию против нацизма и большевизма. В ответ на действия ОУН-УПА немцы проводили массовые аресты и расстрелы членов украинских националистических операций.

18. Бой под Гурбами (21-25 апреля 1944 года) между войсками НКВД СССР и силами УПА – один из многочисленных боев УПА против советской армии и партизан – закончился тактической победой советских войск, однако – позволил украинским повстанцам выйти из окружения. Когда в 1943 году, вслед за Полесьем и Волынью, первые отряды УПА начали создаваться в Галичине, туда с рейдом направились советские партизаны под руководством Сидора Ковпака.

Для уничтожения УПА большевики сначала применили массовые фронтальные бои и столкновения, в том числе, с привлечением нескольких дивизий войск НКВД, а с 1945 года – даже устроили большую блокаду с расположением войск НКВД по селам с целью не допустить помощи населения отрядам УПА и подполья.

После окончания Второй мировой правительство УССР неоднократно обращались к воинам УПА с призывом сложить оружие, обещая помилование, но тех, кто соглашался, впоследствии судили и высылали в концлагеря. После смерти главного командира УПА – Романа Шухевича в 1950 году, армия была сильно ослаблена… Как бы там ни было, точечные боевые действия и акты сопротивления советской власти УПА и подполье проводили по меньшей мере до 1956 года.

19. Первая ночь Оранжевой революции (22 ноября 2004 года), когда с нескольких тысяч сторонников оппозиции, оставшихся ждать оглашения результатов второго тура президентских выборов на Майдане, мирный многомиллионный протест распространился на большинство регионов страны. 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины признал, что определить победителя не представляется возможным, и назначил переголосование второго тура. Повторное голосование зафиксировало победу Виктора Ющенко с отрывом в 8 %.

Эта ночь является психологическим сражением, бескровным – но крайне важным в истории украинской борьбы за государственность и свободу. Протестующие, оставаясь ночевать на улицах в центре столицы, опасались, что власть применит водометы и силовиков для их разгона. К счастью, Оранжевый Майдан прошел бескровно.

20. Евромайдан – реакция украинцев на отказ президента Виктора Януковича подписывать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС – по крайней мере, самое его начало, тоже не производил "воинственного" впечатления. Не мирным он стал после жесткого разгона студентов под Стеллой Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. 1 декабря количественное преимущество силовиков было преодолено – на улицы Киева вышли сотни тысяч людей и на Майдане началась установка баррикад.

Столкновения с "Беркутом" становятся обыденными, "правоохранители" и суды массово клепают уголовные дела против активистов. 4 декабря силовики строят свои баррикады в правительственном квартале.

В ночь с 10 на 11 декабря власть предпринимает попытку разгона Евромайдана. Но штурм был отбит. Янукович начинает торги с оппозицией, а пока политики "договариваются", Майдан стоит.

21. Горящая "Груша" – начало горячей фазы Революции достоинства (19-24 января 2014 года). Евромайдан окончательно превратился в Революцию достоинства после ряда неадекватных действий власти и силовиков – избиения студентов, штурмов баррикад, проведенных преступниками в милицейских погонах. Майдан перестал миндальничать с "Беркутом", центр Киева превратился в место массовых столкновений, улица Грушевского пылала покрышками. Силовики открывали огонь по демонстрантам боевыми патронами. Появились первые погибшие…

22. Расстрел Небесной сотни (20 февраля 2014 года). В день, когда парламент должен был рассмотреть возможные изменения в Конституцию, под Верховную Раду вышли и митингующие. Спецподразделения встретили их на углу улиц Шелковичной и Институтской водометами и газом.

Одновременно активисты были атакованы в Мариинском парке значительными силами так называемых титушек – представителей Антимайдана, свезенных в Киев командой Януковича для борьбы с оппонентами. Появились погибшие с обеих сторон. Силовики штурмовали Майдан и оттесняли митингующих с части их позиций 18-19 февраля. 20 февраля 2014 года Майдан перешел в наступление, вернул свои позиции и расширил контролируемую зону до правительственного квартала. Однако все это происходило под обстрелом снайперами…

В этот день представители МВД впервые официально признали, что против активистов использовалось огнестрельное оружие. Погибли более сотни человек.

23. Аннексия Крыма РФ, начало российско-украинской войны (23 февраля 2014 года). 23 февраля в ходе акции перед зданием Верховного Совета АР Крым в Симферополе, поддерживаемые бойцами российского спецназа, представители пророссийских партий объявили о мобилизации крымчан в народные дружины для "охраны мира и спокойствия в Крыму".

27 февраля марионетка Кремля Сергей Аксенов объявил себя "главой Совета министров АР Крым", отказался признать законную власть Киева и попросил "помощи и защиты" у России. Украинский полуостров наводнили "зеленые человечки" – военные без опознавательных знаков, захватывающие украинские военные части и корабли.

Результатом стала аннексия Крыма Россией и дальнейшее распространение Кремлем российской агрессии на украинские материковые территории. Впрочем, не устояли только отдельные части Донецкой и Луганской областей, боевые действия в которых ведутся до сих пор.

24. Морской бой. Отдельным эпизодом российской оккупации украинского Крыма стоит выделить блокаду украинского флота (3-26 марта 2014 года). Сначала возможность украинским кораблям выйти из Донузлава в Одессу перекрыл ракетный крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота Российской Федерации.

Потом россияне "утилизировали" большой противолодочный корабль "Очаков" – затопили его у входа в Донузлав. В ловушке оказались 13 украинских кораблей. Но даже явное количественное превосходство россиян, а также пророссийски настроенные капитаны некоторых украинских суден, которые предпочли сдаться, не позволило "взять" украинцев "голыми руками".

Почти месяц россияне "охотились" за ними в этой закрытой акватории. Самым отчаянным – последним кораблем под украинским флагом в Крыму – стал тральщик "Черкассы". Он не просто не сдавался, а несколько раз предпринимал попытки прорваться в открытое море. 26 марта россиянам удалось захватить "Черкассы", применив против украинского тральщика два военных вертолета и три катера со спецназом на борту.

25. АТО. 12 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о начале антитеррористической операции на востоке страны. В ходе АТО случилось множество битв. А результатом (операция продолжалась до 30 апреля 2018 года), в частности, можно считать освобождение Славянска, Краматорска, Бахмута, Мариуполя и других городов из-под вражеской оккупации, длившейся несколько месяцев. Впрочем, в 2018 году антитеррористическая операция не закончилась, а трансформировалась в операцию объединенных сил (ООС) и длится до сих пор.

26. Бои за Авдеевскую "промку" (с 28 июля 2014 года). Контроль над Авдеевкой в украинско-российской давал огромное тактическое преимущество. Это – контроль над северными частями Донецка и Ясиноватой, южной части Горловки и важной международной трассой М-04 "Донецк-Горловка". Не говоря уже о том, здесь работает огромное предприятие – Авдеевский коксохимический завод.

В конце июля 2014 года Вооруженные силы Украины начали вытеснять подразделения "ДНР" из Авдеевки, которую боевики контролировали с апреля. Очистить город удалось за три дня. Но на этом история не закончилась.

До конца 2014 года террористы обстреливали не только позиции украинских военных, но и мирных жителей. Многие погибли, в том числе дети. С января 2015 года, когда внимание российско-террористический войск больше не было сосредоточено на Донецком аэропорте (это еще одна важная битва за Украину, о которой мы расскажем ниже) ситуация с обстрелами Авдеевки сильно ухудшилась.

Даже после подписания Минских соглашений, пытаясь выбить украинских военных с этой территории, боевики применяли для этого все запрещенные этими соглашениями виды вооружений. "Горячая фаза" украинско-российского конфликта на Авдеевской "промке", по факту, не прекращается до сегодняшнего дня.

27. Бои за Иловайск (6-7 августа 2014 – первый штурм города украинскими военными) – ожесточенные боевые действия в районе города Иловайска. В ходе боев украинская армия овладела частью города, но впоследствии силы ВСУ и МВД были окружены боевиками из террористической организации "ДНР" и российскими военными.

Несмотря на договоренности о прекращении огня для отступления украинских сил, террористы открыли огонь по уходившим из "котла" бойцам ВСУ, вследствие чего украинская армия понесла большие потери.

28. Бои за Донецкий аэропорт (26 апреля 2014 года) стали крупнейшим противостоянием за установление контроля над объектом стратегического значения. Оборона аэропорта украинскими воинами – "киборгами" - вошла в историю Украины как "украинский Сталинград", продлившись 244 дня.

Подразделения украинской армии и добровольцев ушли с территории аэропорта непобежденными только в середине января 2015 года, лишь потому, что "не выдержал бетон" – сооружения аэропорта и взлетная полоса были полностью разрушены и объект уже не имел никакого военного или иного значения.

29. Бои за Дебальцево (18 февраля 2015 года) закончились выведением украинских вооруженных сил из города, но сохранением тысяч жизней солдат и мирных жителей. После того, как "киборги" покинули разрушенный Донецкий аэропорт, масштабные боевые действия в зоне конфликта возобновились в январе 2015 года в районе Дебальцево.

Особенно активными они стали в начале февраля – уже после подписания вторых Минских соглашений и установления перемирия, регулярно нарушаемого российско-террористическими бандформированиями. В середине февраля боевики "ДНР" и российские военные заняли большую часть города. Украинские военнослужащие отступили, чтобы уберечь город от уничтожения.

30. Блокада Азовского моря. Весной 2018 года, накануне введения в эксплуатацию незаконно возведенного Керченского моста, Россия начала пиратствовать в Азовском море с массово задерживать украинские судна в его акватории. А уже осенью три корабля военно-морских сил Украины – два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" – подверглись прямому нападению сил ВМФ России.

Они были обстреляны и захвачены русскими. В плену оказались 23 моряка, шестеро из которых были ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter