Российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, которая расположена от Херсона выше по течению Днепра. И, практически сразу начали обвинять в случившемся Украину. Дескать, в результате обстрелов плотина разрушилась. Но, вот беда, сами же выложили момент взрыва.

Судя по тем кадрам, которые появились в сети, дамба получила критические повреждения и больше не способна сдерживать поток воды. Как хорошо видно на видео, начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что чревато серьезными подтоплениями ниже по течению Днепра.

Увы, в извращенном понимании целесообразности для россиян это допустимо. Достаточно вспомнить историю.

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Логика Кремля - убить своих, чтобы задержать врага

1941 год - дабы не допустить прорыва Вермахта была взорвана ДнепроГЭС. Результат - десятки тысяч жертв среди мирного населения. А Вермахт? А они стояли на правом, высоком, берегу Днепра. То есть, логика Кремля - убить своих, чтобы задержать врага. Несколькими месяцами позже, в ноябре 1941 года, сделали то же самое - взорвали плотину Истринского водохранилища, затопив значительную часть Подмосковья. И вновь плевать на мирных жителей.

Сегодня - плотина Каховской ГЭС. На фоне разговоров о наступлении Украины. И вновь имеем ситуацию, когда ВСУ находятся на правом, высоком, берегу Днепра.

К сожалению, высота волны такая, что затопление части Херсона все же будет. На левом берегу ситуация намного хуже - затоплены будут значительные территории. Люди? Украинская сторона подняла по тревоге МВД и ДСНС - эвакуация уже идет. Русские? Сделают вид, что такую запускают ближе к обеду.

Ничего нового. В традициях Кремля множить трупы.

Однако важно понимать, что в 2023 году есть свои отличия. Логика Кремля, среди прочего, будет в требовании (фактически подходит именно это слово) перемирия. Например, для "спасения людей" на левобережье. А также (но этот трек проявится ближе к вечеру) на фоне ядерного шантажа. Подрыв дамбы означает падение воды в Каховском водохранилище. И, значит, падение уровня воды в охладителях Запорожской АЭС. Вот на это Москва будет давить, повторяя свой ядерный шантаж.

Для Путина сейчас крайне важна "заморозка" под любым соусом. Увы, но можно ожидать, что часть партнеров Украины будет по крайней мере рассматривать такую возможность и пытаться надавить на Киев.

Если остановиться, они повторят

Вместе с тем, стоит помнить любимую фразу русских, когда речь заходит о войне – "можем повторить". Ее вбивают в подсознание с самого детства. Поэтому, если остановиться, они повторят. А значит, ради обеспечения безопасности, единственным возможным вариантом действий является предложение оккупанту трех опций: оккупант бежит домой, оккупант сдается в плен, мертвый оккупант удобряет землю.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего