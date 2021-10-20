По словам Кушнирука, соответствующее решение Украина должна принимать в кооперации с западными партнерами.

Экономическая выгода Украины в случае отказа от перевода часов на летнее время будет уменьшаться, соответствующее решение стоит принимать с учетом опыта европейских стран - наших соседей.

Об этом заявил "Обозревателю" экономист Борис Кушнирук.

Эксперт рассказал, что эта "традиция" связана с "индустриальным построением стран Европы прошлого века". Тогда многие рабочие начинали работать до захода солнца, что вызывало дополнительные затраты электроэнергии. Несмотря на большие изменения в европейской и мировой экономике, перевод часов до сих пор приносит экономическую выгоду. Впрочем, говорит Кушнирук, он продолжит уменьшаться. Экономист объяснил это изменениями в структуре потребления электроэнергии, которая сегодня тратится не на освещение, а на питание электроприборов и гаджетов.

"Потому что, если европейские страны продолжают переводить часы дважды в год нужно согласовывать все грузовые и пассажирские перевозки, движение автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта", – пояснил экономист. И спрогнозировал, что на подобные согласования может уйти по меньшей мере год.

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Как известно, этой осенью Украина перейдет на зимнее время 31 октября в 4 часа утра. Стрелки часов вернутся на час назад.

Законопроект об отмене перевода часов

19 марта Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов, автором которого был Руслан Стефанчук. За законопроект №4021 "Об исчислении времени в Украине" проголосовали лишь 212 (при минимально необходимых 226 народных депутатов).

Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.

Законопроектом предполагалось, что перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября на территории Украины не осуществляется, а вычисления времени осуществляется по киевскому времени, что является единым для всей территории Украины.

Автор: Юрий Годован