Экономическая выгода Украины в случае отказа от перевода часов на летнее время будет уменьшаться, соответствующее решение стоит принимать с учетом опыта европейских стран - наших соседей.
Об этом заявил "Обозревателю" экономист Борис Кушнирук.
Эксперт рассказал, что эта "традиция" связана с "индустриальным построением стран Европы прошлого века". Тогда многие рабочие начинали работать до захода солнца, что вызывало дополнительные затраты электроэнергии. Несмотря на большие изменения в европейской и мировой экономике, перевод часов до сих пор приносит экономическую выгоду. Впрочем, говорит Кушнирук, он продолжит уменьшаться. Экономист объяснил это изменениями в структуре потребления электроэнергии, которая сегодня тратится не на освещение, а на питание электроприборов и гаджетов.
"Потому что, если европейские страны продолжают переводить часы дважды в год нужно согласовывать все грузовые и пассажирские перевозки, движение автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта", – пояснил экономист. И спрогнозировал, что на подобные согласования может уйти по меньшей мере год.
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Как известно, этой осенью Украина перейдет на зимнее время 31 октября в 4 часа утра. Стрелки часов вернутся на час назад.
Законопроект об отмене перевода часов
- 19 марта Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов, автором которого был Руслан Стефанчук. За законопроект №4021 "Об исчислении времени в Украине" проголосовали лишь 212 (при минимально необходимых 226 народных депутатов).
- Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.
- Законопроектом предполагалось, что перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября на территории Украины не осуществляется, а вычисления времени осуществляется по киевскому времени, что является единым для всей территории Украины.