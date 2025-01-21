Государство должно четко определить сроки службы, потому что одни и те же военные не могут так долго служить, считает адвокат.

Причины снижения уважения к военным в обществе разные, но главная - в нерешенности вопросов мобилизации и демобилизации. Об этом военнослужащий, адвокат, соучредитель общественной организации "Принцип" Маси Найем сказал в эфире Укринформ TV.

По его мнению, причина снижения уважения к военным заключается в двух аспектах.

"Первое - в государстве, которое не решило вопрос мобилизации и соответственно демобилизации. Таким образом, ТЦК допускают действия, которые на самом деле не об уважении к военной профессии как таковой, и как следствие, второе, - это общество, которое смешивает вопрос ТЦК, мобилизации с военными", - отметил Найем.

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Он добавил, что когда у граждан есть страх мобилизоваться и они хотят манипулировать своими правами с целью не мобилизоваться, тогда у них возникает определенная агрессия к военным.

"Но, если вы взялись и серьезно подумали об этой истории, военные - это те, благодаря которым вы сейчас и можете хоть слово сказать против системы, которая существует в Украине", - убежден Найем.

Он считает, что если бы Россия захватила всю Украину, то этих граждан заставили бы воевать уже против Польши и других стран.

"Мы видим на временно оккупированных территориях, как местных жителей бросают на войну с нами. В связи с этим я думаю, что не решится этот вопрос каким-то одним молниеносным решением, но это путь в две стороны. В первую очередь, государство должно наконец дать четкие определения срокам службы, потому что военные не могут так долго служить. Это даже, если вам не жаль людей, это уже даже не эффективно", - подчеркнул военный.

Также, по его мнению, этот вопрос можно было бы решить, если бы общество взяло на себя ответственность за эту войну.

"Это означает не то, что оно виновато как общество в этой войне. Нет! Общество не виновато в войне. Но взять ответственность сейчас - это значит начать действовать сейчас", - сказал Найем.

Под ответственностью он понимает то, что граждане должны вступать в армию.

"Идти мобилизоваться! И более того, не поощрять хотя бы в своем кругу общения о том, что уклонение - это хорошо. Просто хотя бы этого не делайте. Чем раньше общество поймет, что надо поддержать войско, тем меньше людей погибнет", - считает военный.

Отношение в Украине к военным: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве офицеров ВСУ не пустили в хостел поесть из-за формы. Представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, который был участником этой ситуации, рассказал, что девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi назвала военных "опасными".

По его словам, также она отказалась дать телефон руководителя заведения.

"К сожалению до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны.

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