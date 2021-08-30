Отдых "удался": как в крупнейший в Украине оздоровительный центр для детей "Дельта" пришла

Вспышка COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" получила большой резонанс. Отдых сотен детей, прибывших в августе в Одессу из 18 регионов страны, сорван. Полиция начала расследование. УНИАН узнавал подробности случившегося.

Центр "Молодая гвардия" – крупнейший в Украине комплекс после крымского "Артека", в который устроить ребенка на лето – большая удача. Особенно в период определенных ограничений, связанных с поездками за рубеж. Поэтому массовое заражение в нем детей COVID-19 получило большой резонанс.

"Алло, мама! Забери меня домой!"

Комплекс занимает площадь 30,8 га черноморского побережья. Состоит из четырех лагерей, но сейчас функционируют три – "Звездный", "Солнечный" и "Прибрежный", в которые очередная смена – больше тысячи человек – прибыла 7 августа.

Первых троих больных выявили уже через пять дней в лагере "Звездный". У них наблюдались признаки ОРВИ – высокая температура, боль в горле. Быстрые тесты подтвердили COVID-19. Детей начали массово тестировать, и спустя несколько суток выявили еще троих инфицированных, у которых клинические проявления отсутствовали. Все шестеро – дети 10-14 лет. Потом пошло по нарастающей – каждый день количество инфицированных увеличивалось в разы, подтвердился штамм "Дельта"…

Проживавших в "Звездном" почти полтысячи человек изолировали. Появилась информация о том, что в Одессе может случиться коллапс – в случае тотального заражения в больницах региона просто отсутствует нужное количество койко-мест. К тому времени были выявлены десятки инфицированных – детей, вожатых, а несколько воспитанников 10-12 лет уже оказались в больнице. Местные чиновники грядущий коллапс опровергли, но, исходя из высокого риска распространения инфекции, отдых в "Солнечном" и "Прибрежном" решили досрочно свернуть.

Ситуация накалялась, запаниковали родители, которые обеспокоились здоровьем своих детей и проблемой их возврата домой. Как рассказала УНИАН одна из мам, жительница Киевской области, ее сын находился в дружине "Солнечная": "Изначально нас успокаивали, мол, продолжаются тематические смены, работа учреждения не прекращена, усилены карантинные меры, а 34 ребенка и педагоги-организаторы (на тот момент, – УНИАН) находятся в отдельных боксах медицинской части под наблюдением медиков… Но потом в администрации перестали отвечать на звонки, мы от беспокойства буквально сходили с ума…".

Отец другого ребенка о закрытии лагеря узнал совершенно случайно, когда привез дочери свежие фрукты. "Приехал, а мне говорят, мол, забирайте ее домой", - рассказал мужчина.

Кто-то о проблеме получил информацию из СМИ, кому-то позвонили родственники, педагог-воспитатель или сам ребенок: "Алло, мама (папа)! Забери меня отсюда…". Шок для родителей еще тот…

Как бы там ни было, ситуация с отъездом "неконтактных лиц" разрешилась. По словам заместителя директора Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергея Дементьева, в оздоровительном комплексе находились сотни детей в возрасте 9-17 лет из 18 регионов страны.

"Это – как организованные заезды, так и индивидуальные путевки. Отправку домой курировало профильное министерство, контролировала Одесская ОГА и администрация лагеря", - рассказал Дементьев.

Неудавшихся "туристов" отправляли автобусами, поездами, за некоторыми на личном транспорте приехали родители.

Как стало известно УНИАН, наибольшее количество детей прибыло на отдых в Южную Пальмиру из Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой, Николаевской, Одесской и Черкасской областей. Из Ривненского региона приехало более 40 ребятишек, 24 – из Сум… Это дети участников АТО и сотрудников Нацполиции, из многодетных и малообеспеченных семей, одаренные ученики, получившие путевки в виде награды.

Часть путевок (полная стоимость – около 14 тыс грн за 21 день) была выкуплена родителями, некоторые оплатили отдых частично. В перспективе, после перерасчета, деньги обещают вернуть. Однако детей финансы не беспокоят: для них испорченный отдых – трагедия. Многие не хотели уезжать из Одессы и плакали, расставаясь с друзьями. Но взрослые были непреклонны – комплекс необходимо закрыть.

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Воспитатели – студенты из многих областей Украины

По мнению специалистов, ситуация могла закончиться куда большей трагедией. Избежать ее удалось, в том числе благодаря удачной планировке "Молодой гвардии". Как пояснил УНИАН Сергей Дементьев, все три лагеря – отдельно стоящие большие корпуса, обеспеченные своими пищеблоками.

"То есть, дети питаются, проживают отдельно и между собой не пересекаются. У них – отдельные вожатые, персонал. Поэтому они (из "Прибрежного" и "Солнечного", - УНИАН) организованно вывезены, и перед отправкой протестированы. Был получен отрицательный результат, поэтому они все отправлены по основному месту жительства и взяты там под наблюдение. Но это, скорее, предупредительная мера", - пояснил Дементьев.

По его словам, "Звездный" состоит из двух "крыльев" – 4-х и 3-этажного. В первом - столовая, которая, в свою очередь, отдельно функционирует для первого и второго этажей. Эти нюансы помогли разделить детей так, чтобы уменьшить вирусную нагрузку и степень их дальнейшего контакта между собой. Как отметил замдиректора лабораторного центра, такая работа соответствующими нормами не предусматривается. Но ввиду того, что речь идет о подростках, а они, ясное дело, на месте не усидят, эпидемиологи ввели функциональное зонирование – максимально "развели" несовершеннолетних по степени риска и контактов - низкой, средней и высокой степени.

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, в общей сложности в "Молодой гвардии" инфицирован 81 человек, в том числе 11 вожатых, было госпитализировано 8 детей, из которых в больнице остаются трое в возрасте 9-13 лет. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

На изоляции в медико-санитарной части оздоровительного центра в конце прошлой недели находилось около 30 детей, у них – кашель, температура, или положительный экспресс-тест. Еще почти 390 "отбывали" самоизоляцию (данные на конец прошлой недели), но родители их массово забирали домой. Разумеется, при наличии отрицательного теста на COVID-19.

По словам Виталия Гончарова, состояние 11 инфицированных вожатых – молодых людей в возрасте от 18 лет – стабильно, особых проявлений болезни у них не наблюдается.

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По данным УНИАН, педагогический состав трех лагерей "Молодой гвардии", - более 200 человек, в числе которых – студенты из Одесского, Черновицкого, Львовского, Ривненского, Киевского, Хмельницкого, Винницкого, Житомирского регионов. Часть этих юных (будущих) педагогов столкнулась с работой в условиях вспышки "Дельты". Как отмечают в администрации "Молодой гвардии", они поддерживали детей, общались с обеспокоенными родителями, встречали с подарками ребят, которых выписали из больницы. Для поднятия настроения вручили игрушки и настольные игры также воспитанникам, изолированным в медицинской части.

Источник инфекции не установят?

Как утверждает Сергей Дементьев, ситуацию в "Звездном" удалось стабилизировать – в течение двух дней новые случаи инфицирования не регистрировались, состояние находящихся в санчасти опасений не вызывает. Но заезд следующей смены – под вопросом.

"Это будет зависеть от того, как мы закроем очаг. В медсанчасти лагеря остаются больные, и, если родители их не заберут, они останутся в ней до получения отрицательной реакции на коронавирус. Понятно, что при наличии инфицированных детей, не сможет функционировать весь комплекс. Поэтому в настоящее время речь о следующем заезде не идет. После того, как лагерь покинут все дети – больные и контактные - нужно будет протестировать медработников, провести заключительную дезинфекцию, и вакцинировать всех сотрудников. Только тогда мы сможем говорить о дате следующего заезда", - подчеркнул Дементьев.

По мнению руководства Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, скорее всего, инфекция в "Молодую гвардию" была завезена носителями, которые не имели каких-либо клинических проявлений. Однако из какого конкретно региона "приехал" коронавирус, сказать невозможно, потому что все дети прибыли в один день – 7 августа.

"Когда мы обследовали "контактных" и регистрировали больных, выявляли бессимптомные формы. То есть, абсолютно здоровых внешне детей, у которых быстрый тест был позитивным. Их изолировали, но никаких клинических проявлений так и не появилось. Поэтому говорить о том, кто именно завез инфекцию, очень сложно", - пояснил Виталий Гончаров.

Отметим, что все несовершеннолетние – 1 тыс 58 человек – прибыли в Одессу на оздоровление с полными пакетами медицинской документации, подтверждающей, в частности, отсутствие контакта с инфекционным больным.

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В связи со случившимся, правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

К слову, по злой иронии, в лагере "Звездный" отдыхали, в том числе, дети полицейских, были в общем заезде и родственники различных чиновников…

В Одесской ОГА вспышку "Дельты" комментируют весьма неохотно, отсылая, как правило, в структурные подразделения Минздрава Украины. В правоохранительных органах корреспондента УНИАН заверили: проводится расследование, опрашиваются сотрудники, чиновники, в различные инстанции направлены соответствующие запросы. Однако прогнозировать результат никто не берется.

По некоторым данным, коронавирусную инфекцию выявили у детей, в частности, из Ивано-Франковской, Ривненской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской и Черновицкой областей. Уточнять информацию санврачи не хотят, чтобы "не нагнетать и не травмировать психику", в том числе родителей. При этом утверждают: из Одессы дети уехали здоровыми, нигде по месту жительства очаги инфекции пока не регистрировались.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что от подобных ситуаций никто не застрахован. И похожие "вспышки", вполне вероятно, имеют место и в других оздоровительных учреждениях. Просто история "Молодой гвардии", учитывая ее статус всеукраинского центра, быстро сделала массовое заболевание детей достоянием общественности. Чтобы подобного избежать, эксперты считают логичным остановить работу таких оздоровительных учреждений, чтобы не распространять инфекцию. Либо же ужесточить меры и обеспечить еще больше тестирований…

К слову, по городу уже поползли слухи, мол, под предлогом злополучной вспышки "Дельты" оздоровительный комплекс могут закрыть и вместо него на побережье появятся очередные элитные коттеджи или высотки. Хочется надеяться, что все это – просто досужие вымыслы и кривотолки. В противном случае – это будет совсем другая история.

Лариса Козовая

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