Прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины объявила о начале приема документов для участия в конкурсе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 (включительно).

На заседании комиссии сегодня был избран председатель конкурсной комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.

Также конкурсная комиссия утвердила текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Документы подаются в конкурсную комиссию по почте или лично по адресу: 01220, город Киев, улица Банковая, 11, Офис президента Украины.

Следующее заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 апреля 2021 года.

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Избрание судьи в ЕСПЧ от Украины: что предшествовало

19 февраля Зеленский подписал указ «О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины».

Согласно документу, по результатам собеседования и с учетом результатов тестирования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава определяет трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

О результатах конкурса председатель конкурсной комиссии информирует президента Украины и представляет список отобранных кандидатов в Министерство иностранных дел для его последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы.

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Автор: Виктория Токарева