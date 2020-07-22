Заложников в Луцке после освобождения осмотрели медики и допросили следователи - МВД

Освобожденных заложников опросили для воссоздания полной картины событий.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что не владеет информацией относительно выплаты компенсаций заложникам, которых 21 июля в Луцке захватил Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош).

Об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.

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"Заложников было 13, с ними работали психологи, их осмотрели медики. Кроме того, их опросили следователи, чтобы они помогли воссоздать истинную картину событий. Относительно компенсаций – то мне неизвестно, что такое решение принималось. Если его примет Кабмин, то его опубликуют. У меня такой информации нет", - заявил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который приказал доставить на центральную площадь города, Театральную площадь. В заложниках, как сообщалось сначала, находились около 20 человек. По словам мужчины, он имел при себе взрывчатку и оружие.

В области был введен оперативный план «Заложник», центр был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей. Вечером он отпустил пожилую женщину, подростка и беременную молодую женщину.

Около 22:00 Кривош сдался полиции, всех заложников освободили.

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