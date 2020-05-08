Ослабление карантина в Украине с 11 мая: что будет разрешено

Официально действие карантинных ограничений продлили до 22 мая, но некоторые из них смягчили. Рассказываем, какие именно.

Уже с 11 мая украинцы смогут гулять в парках и посещать салоны красоты. Кроме того, откроются магазины, летние площадки ресторанов, кафе и не только.

Читайте такжеПлан выхода из карантина будет пересматриваться - ЛяшкоСоответствующее решение об ослаблении некоторых карантинных ограничений 4 мая принял Кабинет министров Украины.

Ослабление карантина с 11 мая: что разрешили

Согласно обнародованному постановлению правительства, с 11 мая украинцам можно:

посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, спортивные и детские площади;

осуществлять торговое и бытовое обслуживание населения (с условиями: обеспечения персонала и посетителей масками и перчатками, пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдения других санитарных и противоэпидемических мероприятий);

открыть летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между посетителями и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей до 14 лет);

запустить работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;

возобновить деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

работу точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий и тому подобное.

Это значит, что с 11 мая в Украине откроются стоматологические кабинеты, салоны красоты и парикмахерские, учреждения бытового обслуживания, офисы адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

Также можно будет проводить кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (творческих) коллективах (до 50 человек и без зрителей).

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Украине презентовали предварительный вариант стратегии выхода из карантина.