Шмыгаль презентовал предварительный вариант стратегии выхода Украины из карантина

Полноценную стратегию презентую на следующей неделе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал предварительный вариант того, как планируется выводить Украину из состояния карантина.

Как сообщил глава правительства в своем Telegram-канале, полноценная стратегия будет презентована на следующей неделе, а сегодня уже определены основные ее этапы.

Так, по словам Шмыгаля, до начала мая Украина будет жить в "режиме чрезвычайной ситуации". В этот период предусматривается поддержка социально уязвимых слоев населения, помощь безработным и тем, кто находится в вынужденном отпуске, мобилизация медицинских ресурсов, поддержка медперсонала и других специалистов, задействованных в борьбе с COVID-19.

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С начала мая предполагается смена режима на "Украина идет на работу". В начале июня правительство планирует создать 500 тысяч новых рабочих мест и оказывать кредитную поддержку малому и среднему бизнесу. Кроме этого, в настоящее время планируется частично снять ограничения на работу общественного транспорта и ввести смещенный график рабочего дня.

С начала июня до начала июля планируется внедрить "новые социальные стандарты жизни". Как говорится в опубликованной премьером информации, за это время будет завершен образовательный учебный год 2019-2020, будет возобновлена работа общественного транспорта по новым правилам, а также ослаблены условия самоизоляции для людей преклонного возраста. Кроме этого, будет разрешено посещать зоны отдыха "при условии соблюдения норм безопасности".

Как сообщал УНИАН, правительство ввело общенациональный карантин с 11 марта, а затем продлило его до 24 апреля.

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