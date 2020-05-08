В Киеве ТРЦ будут открывать во время второй волны снятия ограничений – Кличко

По словам мэра, работу ТРЦ восстановят, скорее всего, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

В Киеве торгово-развлекательные центры откроют во время следующего этапа снятия ограничений.

Как сообщила пресс-служба мэра столицы, об этом в эфире одного из телеканалов заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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«Что касается открытия крупных торговых центров - это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если опять будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину», - заявил Кличко.

Он добавил, что работу ТРЦ восстановят, скорее всего, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

«Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая сможем ввести больше смягчений», - отметил мэр.

Пока что в Киеве остаются закрытыми и школы, детские сады и детские площадки.

«Открытие школ и детских садов, где будет большое скопление детей, может вновь привести к вспышке инфекции. И только с этим связано то, что ни школы, ни детсады мы сейчас открывать не будем. Если взрослые могут придерживаться правил, то проконтролировать детей в садах, школах, на площадках - крайне сложно», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской ОГА рассказали об алгоритме выхода области из карантина.