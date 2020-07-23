Эксперт рассказал, сколько единиц огнестрельного оружия сейчас на руках у украинцев

Речь идет о миллионах единиц неучтенного оружия.

В Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

По его словам, официальная статистика незаконного обращения с оружием в Украине является "каплей в океане".

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"Все международные специалисты уже давно признали, что количество неучтенного оружия в Украине превысило 4,5 млн единиц. Бороться с этим теми средствами, которые нам предлагают 30 лет, не удается, и это очевидно", - заявил он.

Комментируя захват заложников в Луцке, эксперт отметил, что в Украине "для дважды судимых преступников не является проблемой купить автомат Калашникова в его укороченной версии, взрывчатку и револьвер".

"Ситуация привела к тому, что он может позволить себе это приобрести и терроризировать общество, а общество будет ожидать развития событий", - отметил Учайкин и призвал к легализации оружия самозащиты.

Как сообщал УНИАН, после недавнего взрыва на улицы Киева вывели нацгвардейцев с автоматами.

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