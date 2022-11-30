Отмечается, что в течение осени количество предложений на рынке аренды загородной недвижимости увеличилось.

Количество предложений о сдаче домов с генераторами в течение осени выросло в 6 раз - до 1 тыс. 177 объявлений.

Об этом говорится в исследовании от аналитической службы "OLX Недвижимость".

"В течение осени количество предложений на рынке аренды загородной недвижимости увеличилось. По сравнению с сентябрем общее количество объявлений на "OLX Недвижимость" выросло на 7%. Львиную долю объявлений в течение почти трех месяцев составляют дома - 70% предложений", - сказано в сообщении.

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Самый большой выбор жилья, по данным OLX, с сентября по ноябрь стабильно остается в Киевской области, Днепропетровской и Одесской. При этом в ноябре более половины предложений (54%) находятся в пределах населенного пункта. Выбрать жилье до 15 км до ближайшего города можно среди 39% объявлений, а вот от 20 до 50 км - на сайте только 8% предложений.

"По типу стен в ноябре чаще к сдаче предлагают кирпичные дома (77% предложений или 5,7 тыс. объявлений), самый распространенный тип наружного утепления - минеральная вата (52% объявлений), а отопление в подавляющем большинстве индивидуальное газовое (57% предложений)", - сообщили эксперты.

Отмечается, что дороже всего аренда такого дома обойдется в Киевской области - в среднем 52 тыс. грн/месяц (в 1,5 раза больше, чем в сентябре), а самую доступную цену предлагают на Черниговщине - в среднем, 4 тыс. грн/месяц.

По подсчетам аналитиков, аренда дома из газоблоков с электрическим отоплением и наружным утеплением из пенопласта стоит от 9 тыс. грн/месяц на Волыни до 24 тыс. грн/месяц в Киевской области. Кирпичные дома с собственной котельной выгоднее всего снимать в Ровенской - в среднем 3 тыс. 850 грн/месяц, самые же высокие цены в Киевской - около 98 тыс. грн/месяц, что на 20% больше, чем в сентябре.

"Количество предложений о сдаче домов с генераторами в течение осени выросло в 6 раз до 1 тыс. 177 объявлений. Домов со скважиною в течение ноября предлагали в 3 тыс. 034 объявлениях, в 441 предложениях указывали наличие подвала. При этом последних объявлений в этом месяце по сравнению с сентябрем стало меньше на 12%", - отметили эксперты.

Согласно их данным, в Киевской области самая высокая средняя стоимость аренды дома 50 кв. м с генератором - 80 тыс. 450 грн/мес. самая низкая - во Львовской (25 тыс. грн/мес.). Дом площадью 50 кв. м с подвалом дороже всего обойдется в Закарпатской области - в среднем 58 тыс. 560 грн/мес. , дешевле всего-в Ивано-Франковской (почти 22 тыс. грн/мес. ). Дом такой же квадратуры, но со скважиной дороже всего можно арендовать в Киевской области (45 тыс. грн/мес), а в Одесской области дешевле всего - за 8 тыс грн/мес.

Как сообщал УНИАН, в день очередных массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре 15 ноября спрос на арендованные квартиры в Киеве упал на 27% по сравнению с предыдущим месяцем.

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