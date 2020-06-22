Более половины украинцев считают себя европейцами – опрос

43,3% украинцев точно считают себя европейцами и 14% сказали, что «скорее считают себя европейцами».

Почти четверть граждан Украины уже воспользовались безвизом с Евросоюзом и 57,3% считают себя европейцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного социологической компанией Active Group, которые озвучил директор компании Александр Позний на пресс-конференции.

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В частности, отвечая на вопрос «Насколько для вас важно введение безвизового режима со странами ЕС?» четверть опрошенных ответили, что очень важно, еще почти 39% - «скорее важно». Не важно считают - 8,2% и «скорее не важно» - 18% респондентов.

На вопрос «пользовались вы возможностями, которые предоставил безвиз для поездок в Евросоюз?» почти четверть населения отметили, что пользовались, 72% - не пользовались и 4% отказались от ответа.

На вопрос «Считаете ли вы себя европейцем?» 43,3% сказали, что точно считают и еще 14% - «скорее считают себя европейцем», «скорее нет» - 13,5% и точно нет - 24,1%, затруднились ответить - 4,2% опрошенных.

*** Всеукраинское количественное исследование проводилось с 7 по 9 июня этого года методом телефонного опроса жителей всей Украины, за исключением оккупированных территорий. Исследование репрезентативно по возрасту, полу и месту жительства респондентов. Было опрошено 1236 респондентов с погрешностью - не более 2,8.

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