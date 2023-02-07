Покупайте качественные и безопасные игрушки для детей / фото ua.depositphotos.com

Украинские врачи часто сталкиваются с проблемой тяжелых травм у детей от некачественных игрушек, иногда случаются смертельные случаи. В эфире "Сніданку з 1+1" эксперт и руководитель учебных проектов по безопасности детей Елена Лозвинская рассказала, какие игрушки опасны.

Например, в Киеве случилась история, когда мальчик проглотил более 8 магнитов из конструктора и более месяца жил с ними. Часть удалось вывести эндоскопически, а часть пришлось удалять путем хирургического вмешательства. А во Львове семимесячный мальчик проглотил детали от "Лего", с ними в пищеводе он проходил несколько недель. 

Первый момент, говорит Лизвинская, на который нужно обращать внимание - возраст, для которого предназначена игрушка. Не стоит покупать такие предметы "на вырост". 

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Какие детали чаще всего глотают дети

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Очень опасны батарейки, поскольку они вызывают ожог в пищеводе, во внутренних органах. Также старайтесь не оставлять на видном месте копейки.

 Как понять, что ребенок что-то проглотил

  • у него повысилась температура;
  • появилась боль в животе;
  • он блюет;
  • заметно затрудненное глотание и дыхание;
  • наблюдается повышенное выделение слюны.
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Эксперт обратила внимание на особую опасность игрушек с металлическими шариками, от которых может разорваться внутренняя ткань органов брюшной полости. 

Какая информация должна быть на упаковке игрушки

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Опасные игрушки

Большую часть детских игрушек, которые продаются в Украине, производят в Китае. Они не соответствуют государственным стандартам качества. В результате дети могут отравиться или получить травму.

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